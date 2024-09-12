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Dünyaya bir kez daha gelsem deyimini yaşadı, küçük bebek adeta yeniden doğdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.09.2024 16:44
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İngiltere'de yaşanan olayda Luca isimli bebeğin omurga eğriliğine yol açacak bir sorun olduğunu öğrenince annesinin karnından alındı. Bebek ameliyat edilerek yeniden annesinin karnına yerleştirildi. Bu tıp dünyasında büyük ses getirdi.

Dünyaya bir kez daha gelsem deyimini yaşadı, küçük bebek adeta yeniden doğdu

Sözcü'nün haberine göre, İngiltere'de 23 yaşındaki anne Lisa Coffee, rutin kontrollerinde bebeğinde omurga eğriliğine yol açacak bir sorun olduğunu öğrenince riskli operasyonu kabul etti. Doktorlar, Lisa'ya bebeğinin hayatını etkileyecek bir doğum sorunu yaşayacağını söyledi.

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İKİ KERE DOĞDU

Uzmanlar, genç kadın 6 aylık hamileyken bebeği karnından ameliyatla aldı. Bebek omuriliğindeki sorunu giderildikten sonra annesinin karnına yeniden yerleştirildi. Lisa'nın hamileliği, Luca adı verilen bebeğin dokuz ayın sonunda gerçekleşen doğumu ile son buldu. Böylece Luca bebek, iki defa doğdu.
Tıp dünyasında ses getiren poerasyonun kahramanı Luca bebek bugün bir yaşında. Bebek, ameliyata rağmen yürüme güçlüğü çekiyor ve hareketlerinin geliştirilmesi için yoğun bir fizyoterapi programı uygulanıyor. Omurga ve beyin ameliyatı geçiren Luca, fizik tedavi sayesinde durumu olumlu ilerliyor ve daha kolay hareket edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat bebek doğum
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