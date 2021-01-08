HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyaya bir müjde daha! BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

Dünyaya bir müjde daha! BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

08.01.2021 21:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyaya bir müjde daha! BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

Kovid-19 aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde “umut” verici sonuçlar alındığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde “umut” verici sonuçlar alındığını bildirdi.

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştüBakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, BioNTech’in Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

İLK KEZ DENEDİLER

Açıklamada, söz konusu yayında BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak "BioNTech’in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech’in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

TARİH BELLİ DEĞİL

mRNA temelli aşının farelere sistematik olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, farelerde hastalığın erken evresinde ilerlemeyi azalttığı, kaybolan işlevlerin tekrar geri kazanılmasını sağladığı vurgulandı.

MS hastalığına karşı aşının ne zaman piyasaya çıkabileceğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin bir çeşit kafa karışıklığından dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkan bu otoimmün hastalığı beyinde inflamasyona neden oluyor.

MS, Türkiye'de yaklaşık 75 bin, dünyada da 3,5 milyon kişide görülüyor. Tedavi edilmesini sağlayan bir yöntem bulunmazken, uygulanan tedavilerin hastalığı baskılamaya yönelik olduğu ifade ediliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
ABD'de Trump alarmı!ABD'de Trump alarmı!
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Genelkurmay Başkanı Milley, Trump'a yönelik önlemleri görüştü

ABD'de Trump alarmı!

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı

Son dakika: Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

Son dakika: Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

Burger King 21 yıl sonra logosunu değiştirdi

21 yıl sonra logosunu değiştirdi

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Kuzey Kore lideri Kim'den çok ilginç açıklama!

Kuzey Kore lideri Kim'den çok ilginç açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.