Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki
ABD'den yeni yaptırım tehdidi!
Doktorlar uyardı! İYİ Parti'den istifa etti
Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum