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Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) İran’ın 2015’te P5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmaya uyduğunu duyurdu.

Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
İRAN nükleer anlaşma nükleer

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