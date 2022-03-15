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Dünyaya duyurdular! 'Varlığı ilk kez resmi olarak doğrulandı'

15.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da nükleer tesislerin ve bu alanda görev yapan bilim insanlarının korunması için Nükleer Güvenlik ve Koruma Komutanlığının oluşturulduğu belirtildi. Haberde, "Nükleer Koruma Komutanlığının varlığı ilk kez resmi olarak doğrulandı" ifadelerine yer verildi.

Dünyaya duyurdular! 'Varlığı ilk kez resmi olarak doğrulandı'

İran'da 'Nükleer Güvenlik ve Koruma Komutanlığı' oluşturuldu. Komutanlığın kurulmasıyla birlikte nükleer tesislerin ve bu alanda görev yapan bilim insanlarının korunması hedefleniyor. Haberde, "Nükleer Koruma Komutanlığının varlığı ilk kez resmi olarak doğrulandı." ifadelerine yer verildi.

DÜNYAYA DUYURDULAR!

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, dün Fordo'daki uranyum zenginleştirme merkezine yönelik sabotaj girişimiyle ilgili resmi istihbarat raporunda Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Nükleer Güvenlik ve Koruma Komutanlığının kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

"VARLIĞI İLK KEZ RESMİ OLARAK DOĞRULANDI"

Haberde, "Nükleer Koruma Komutanlığının varlığı ilk kez resmi olarak doğrulandı." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusunun Kara, Hava, Deniz ve Kudüs Gücü Komutanlıkları gibi görev alanlarında bağımsız hareket edeceği ifade edilen Nükleer Koruma ve Güvenlik Komutanlığının, İran'ın nükleer tesislerinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra nükleer alanda çalışan bilim insanlarını da korumaktan sorumlu olacağı belirtildi.

İRAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYOR

İran son yıllarda ülkenin nükleer programıyla ilişkili kişiler ve kurumlara yönelik gerçekleştirilen suikast ve sabotajlarla sarsılmıştı.

İsfahan kentindeki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezinde Temmuz 2020'de tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığı bir sabotaj eyleminin İsrail tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de uğradığı suikastla ilgili de İranlı yetkililer İsrail'i suçlamış, uluslararası basında saldırının Mossad tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler yer almıştı.

Daha önce sabotaj sonucu zarar gören Natanz Nükleer Merkezinde 11 Nisan 2021'de de bir patlama yaşanmıştı. Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer, daha sonra olayın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve santrifüjleri hedef alan bir sabotaj eylemi olduğunu duyurmuştu.

İsrailli yetkililer ise İran'daki sabotaj ve suikastlarla ilgili olduklarına dair iddiaları şu ana kadar ne teyit etti ne de yalanladı.

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu dönemindeki Mossad Başkanı Yossi Cohen Haziran 2021'de "İran'ın kalbine kadar sızdıklarını" söylemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri de 23 Haziran 2021'de sabotaj girişiminin hedefi olmuştu.

Son olarak dün Kum kenti yakınlarında yer alan Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotaj girişiminin önlendiği açıklanmıştı. Yarı resmi Tasnim ajansının haberinde İsrail adına sabotaj girişiminde bulunduğu söylenen kişilerin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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İran
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