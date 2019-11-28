HABER

Dünyaya gelen bir canla yılda 5 bin ağaç hedefleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

‘Yeni nesil daha yeşil bir dünyada büyüsün, her bebeğin bir dikili ağacı olsun’ mottosuyla ‘Her Cana Bir Fidan’ kampanyası başlatan Medipol Çamlıca Hastanesi, dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikecek.

Dünyaya gelen bir canla yılda 5 bin ağaç hedefleniyor

İSTANBUL, (DHA)- ‘Yeni nesil daha yeşil bir dünyada büyüsün, her bebeğin bir dikili ağacı olsun’ mottosuyla ‘Her Cana Bir Fidan’ kampanyası başlatan Medipol Çamlıca Hastanesi, dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikecek. Başhekim Prof. Dr. Cihangir Akgün, bu sayede yılda 5 bin ağaca ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Medipol Çamlıca Hastanesi daha yeşil bir gelecek, çevre bilincine sahip nesiller için ‘Her Cana Bir Fidan’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Hastanede doğan her bebek için bir fidan diken Medipol Çamlıca Hastanesi kampanya kapsamında çevreye yılda 5 bin ağaç kazandırmayı hedefliyor. Çölleşme, kuraklık, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına karşı her bireyin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Medipol Çamlıca Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Hastanemizde görevli doktorlarımız ve personelimizle birlikte soruna karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Medipol Çamlıca Hastanesi’nde doğan her bebek için bir fidan dikersek bu şehri daha yeşil hale getirebiliriz. Çünkü kuşların kanat çırptığı bir gökyüzü altında yemyeşil bir şehirde yaşamak her çocuğun hakkı. Her Cana Bir Fidan kampanyası böyle hayata geçti” dedi.

"GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKACAĞIZ"

“Her çocuğun bir dikili ağacı olacak” diyen Prof. Dr. Cihangir Akgün kampanyanın detayları için şu bilgileri paylaştı:

“Burada doğan bebekler için ağaç dikimi yapıyoruz. Kampanyayı sünnet olan ve hastanemizde tedavi gören her hastamız için genişletmeyi planladık. Bu şekilde hastalarımıza da moral vermeyi amaçlıyoruz. Fidanların dikimini de bayram havasında personelimizle el ele hep birlikte yapacağız. Bu şekilde ailelere verilen fidanların vakitsizlikten, doğum sonrası telaştan veya meşguliyetten israf olmasının da önüne geçeceğiz. İlk yıl planımız 5 bin fidan dikimi gerçekleştirmek. Dileğimiz bu kampanyanın Türkiye'de doğan tüm bebekler için yaygınlaştırılması. Çünkü biliyoruz ki, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras bol oksijenli yemyeşil bir dünya.”

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Diş hekimi adaylarının beyaz önlük heyecanıDiş hekimi adaylarının beyaz önlük heyecanı
Polisin ikna ettiği 2 PKK'lı, ailelerine teslim edildiPolisin ikna ettiği 2 PKK'lı, ailelerine teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.