KIRŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu ülkenin, kendi yerli ve milli kaynaklarıyla parlayan bir yıldız olması için dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyor. İnşallah, 31 Mart'ta dünyaya bu mesajı vereceğiz." dedi.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Demokrasi Buluşmaları Söyleşisi"ne katılan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye'nin, büyük bir medeniyetin kurucusu olarak biraz ayakları üzerinde durduğunda, yerli ve milli kaynaklarıyla ayağa kalktığında hemen farklı yerlerden saldırıların başladığını ifade eden Alpaslan, rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemlerinden bu yana saldırıların devam ettiğini söyledi.

Egemen güçlerin kendilerini zorlamadan, ateşe ellerini sokmadan, maşaları, içerideki iş birlikçileri ve vesayetçi güçlerle bu süreçleri engellemeyi denediklerini anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 16 yıllık iktidarında, ülkemizi ekonomik ve siyasi anlamda her alanda güçlendirirken, büyütürken, kendi ayaklarının üzerinde duran Müslüman ve Türk dünyasının hamiliğini de üstlenen Türkiye'nin tekrar güçlenmesinden duydukları rahatsızlıktan yola çıkarak hemen klasik mekanizmaları hayata geçirdiler. İçerideki iş birlikçileri ve vesayetçi güçlerle bu iktidarı, bu yönetimi, millet için çalışan bu kadroyu ortadan kaldırmak için bir çok teşebbüste bulundular."