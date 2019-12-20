HABER

“Dünyaya katkı yapmayan markalar artık gençler tarafından sevilmiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Tüketicilerin marka sadakatinin son yıllarda giderek azaldığını belirten reklamcı Alemşah Öztürk, dünyaya katkı yapmayan markaların ve özellikle çevreyi kirletenlerin günümüz gençleri tarafından sevilmediğine dikkat çekti.

İSTANBUL, (DHA)- Tüketicilerin marka sadakatinin son yıllarda giderek azaldığını belirten reklamcı Alemşah Öztürk, dünyaya katkı yapmayan markaların ve özellikle çevreyi kirletenlerin günümüz gençleri tarafından sevilmediğine dikkat çekti.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Arzu Çakar moderatörlüğünde düzenlenen Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları, reklamcı Alemşah Öztürk’ün katıldığı programla devam etti. Konferansta konuşan Alemşah Öztürk, şirket yöneticilerinin iki görevi olduğunu; bunların çalışanların ve müşterilerin mutluluğunu sağlamak olduğunu söyledi. Bu nedenle kendisine “Mutluluktan Sorumlu Başkan” unvanını uygun gördüğünü belirten Öztürk, “Mutluluğu sağlarsak zaten geri kalanını hallederiz” diye konuştu.

"AMAÇ SADECE PARA OLMAMALI"

Çoğu insanın sadece para kazanmak için girişimci olduğunu belirten Alemşah Öztürk, bunun yanlış olduğunu, kendisini projesine adamayan, hedefine tutkuyla bağlanmayan insanların başarılı olmasının güç olduğunu kaydetti. Öztürk, bu nedenle girişimci adaylarına sorduğu ilk sorunun, projeye tutku duyup duymadıkları olduğunu anlattı.

Öztürk’ün girişimcilere kendilerine sormalarını önerdiği ikinci sorunun da “Pazarda buna ihtiyaç var mı?” olduğunu söyleyen Alemşah Öztürk, girişimlerin başarılı olabilmesi için fikrin iyi olmasının yetmediğini, pazar araştırmasının yapılarak Türkiye’de ticari karşılığının olup olmadığının da anlaşılması gerektiğini belirtti. Bazen girişim fikrinin iyi olduğunu ama Türkiye pazarının henüz hazır olmadığını belirten Öztürk, “Böyle girişimlerin başarılı olması da güç” diye konuştu. Öztürk, girişimcilerin kendilerine sormaları gereken üçüncü sorunun ise “Bunu yapacak yetkinliğim var mı?” olduğunu belirtti. Öztürk, girişimcinin yaptığı iş konusunda yetkinliğinin olmaması durumunda bu yetkinliğe sahip insanlarla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

“MARKA SADAKATİ AZALIYOR”

Tüketicilerin marka sadakatinin son yıllarda giderek azaldığına da dikkat çeken Alemşah Öztürk, bir ürünü yılda iki kez alanın bile günümüzde sadık müşteri sayıldığını belirtti. Bunun esas olarak ürün çeşitliliği ve fiyatların standardizasyonundan kaynaklandığını anlatan Alemşah Öztürk, tüketicilerin artık kampanyalı ürünleri satın aldığını veya duygusal davranarak sevdiği markaları tercih ettiğini anlattı. Tüketicilerin günümüzde markanın ne için var olduğunu sorguladığını belirten Öztürk, bu nedenle markaların tüketici ile bağ kurabilmek için kendilerine birer amaç edindiklerine dikkat çekti. Alemşah Öztürk, dünyaya katkı yapmayan markaların ve özellikle çevreyi kirletenlerin günümüz gençleri tarafından sevilmediğini vurguladı.

Başarılı bir reklam kampanyası için veri kaynaklarını çok detaylı biçimde analiz etmek gerektiğini de vurgulayan Alemşah Öztürk, yaratıcılığın veriler ve verilerden yola çıkılarak oluşturulan iç görülere dayanması gerektiğini ifade etti. Alemşah Öztürk, son yaptıkları kampanyaların birinde 600 bin sosyal medya paylaşımını analiz ettiklerini de aktardı.Türkiye’nin pek çok kültürden etkilenen, teknolojiye çok hızlı uyum sağlayan ve en çok içerik tüketen ülkelerden biri olduğunu anlatan Alemşah Öztürk, böyle bir ülkede yaratıcılığın kolay olmadığını, kıvrak ve pratik davranmanın zorunlu olduğunu belirtti.

“YAPAY ZEKA YARATICILIĞI İNSANDAN ALAMAZ”

Yapay zekânın basit tekrarlara dayalı işlerin yerini alacağını ama yaratıcılığın yerini alamayacağına dair öngörüsünü de paylaşan Alemşah Öztürk, beynin işleyiş biçiminin henüz tam anlamıyla çözülemediğini belirtti. Yapay zekanın henüz insan gibi hayal edemediğini belirten ve bu nedenle sıfırdan orijinal ve yaratıcılık gerektiren işlerin yapay zeka tarafından yapılamadığını anlatan Öztürk, yapay zekanın henüz bilgisayar oyunu yaratamamasını buna örnek olarak gösterdi. Öztürk, “Yaratıcı işler 50-60 yıl daha insanlar tarafından yapılmaya devam edecek” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Denizli'de 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)- YenidenDenizli'de 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralıİki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Saldırı FETÖ elebaşının iade sürecini engellemek için yapıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hatay Amanoslar'da terör örgütü PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.