GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Kavga eder hale geldik, bundan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Kendi içinde barışık, üreten, güçlü, alın teri döken, yeri geldiğinde dünyaya meydan okuyan bir Türkiye inşa etmemiz lazım." dedi. Kılıçdaroğlu, kent merkezindeki bir restoranda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, herkesin gönlünde yatan şeyin adaletli Türkiye olduğuna işaret ederek, hiç kimsenin adaletsizlikle karşı karşıya gelmediği bir Türkiye'nin en büyük arzuları olduğunu söyledi. "Beka sorunu" tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Meydan meydan geziyorlar, 'oy verin bize', niçin? Efendim Türkiye'nin beka sorunu varmış. Ne demek beka sorunu? Ne seçimi yapıyoruz biz? Muhtar seçiyoruz, muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var? Mahallenin muhtarını seçeceğiz, inşallah biri, beşi, yedisi, onu, vatandaş gider oyunu kullanır, muhtar seçeceğiz. Başka? İl Genel Meclis üyesi seçeceğiz, başkanı kim? Vali, ne olacak yani üç kişi, beş kişi İl Genel Meclis üyesi seçeceğiz. Vali yerinde mi? Yerinde, beka sorunu mu? Ne beka sorunu kardeşim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanı seçimine de işaret ederek, "Nereyi? Allah kerim, Kerim başkanı seçeceğiz, Kerim başkan seçildi diye beka sorunu mu çıkar? Ya kaç dönemdir yapıyor zaten, herkesi seviyor, herkese eşit hizmet götürüyor ne beka sorunu? Büyükşehir Belediye Başkanı, sizlerin takdiriyle ve inşallah Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu'nu da Belediye Başkanı yapacağız." dedi. - "Ekrem İmamoğlu herkesi kucaklayan birisi" Kılıçdaroğlu, tüm Karadenizlilerden söz isteyerek, şöyle devam etti: "Rize'den tutun Zonguldak'a kadar hepsinden söz istiyorum. İstanbul'da akrabalarınız var, tek tek akrabalarınızı arayacaksınız, diyeceksiniz ki 'koşulsuz, eksiksiz, tam olarak sandığa gideceksiniz, Karadeniz'in onurlu ve şerefli evladı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceksiniz' diyeceksiniz. Ekrem İmamoğlu insanları, herkesi seven, herkesi kucaklayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen birisi. Karadeniz'in de gerçekten bir yıldızı gibi şimdilik parlıyor, inşallah daha da iyi olacak. Sizlerin desteğiyle olacak. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı seçtik beka sorunu mu, ne beka sorunu kardeşim.”

Türkiye'nin üretimden koparılması halinde beka sorunu çıkacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgesinin her şeye rağmen en güçlü ve en dinamik, genç nüfusu en fazla olan devleti olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, korku üzerine siyaset inşa edildiğini öne sürerek, "Diyeceksiniz ki niye korku üzerine siyaset inşa ediyorlar? Niye hiç ekonomiyi konuşmuyorlar? İşsizlik dese işsizliği önleyemedi, çiftçi memnun dese çiftçi memnun değil, Karadenizli hayatından çok memnun, fındığa iyi taban fiyatı verdik dese, bu da yok. Bir de şunu düşünün, tüm Karadeniz'in düşünmesi lazım, 17 yıldır fındık meselesini çözemedi." değerlendirmesinde bulundu. - "Milliyetçilik sıradan olay değildir" "Bir sözüm de ülkücü kardeşlerime, yani milliyetçi kardeşlerime, yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bütün kardeşlerime" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik sıradan olay değildir, milliyetçi olmak için bayrağını, vatanını seveceksin, 82 milyonu kucaklayacaksın, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksin. Milliyetçi olmak için eğer Süleyman Şah türbesini kendi topraklarından bir hükümet kaçırmışsa ona karşı dik ve onurlu duracaksın. 'Benim toprağımı terk etme' diyeceksin. Milliyetçi olmak için aynı zamanda kendi ülkene sahip çıkacaksın, bu ülkenin silah fabrikalarını yabancı bir orduya sattırmayacaksın."

Kemal Kılıçdaroğlu, 30631 sayılı Resmi Gazete'ye işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Resmi Gazete'de mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 1 milyon 804 bin 131 metrekarelik fabrikanın üzerinde kurulu arazinin büyüklüğünü gösteriyor. 1 milyon 804 bin 131 metrekarelik fabrikanın özelleştirme kapsam ve programına alınması, işletme hakkı süresinin 25 yıl süreli olarak belirlenmesi, özelleştirme işlemlerinin 31.12.2019 tarihine kadar sonuçlandırılmasını öngören bir kararname. Kararnamenin adı Cumhurbaşkanı kararları, numarası kaç, 481. Kararın tarihi kaç, 19 Aralık 2018. Kararnameyi yayınlayan kim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bana inanmıyorsanız girersiniz Başbakanlığın resmi sitesine, Başbakanlığın resmi sitesinde bu tarihli Resmi Gazeteyi bulursunuz ve bu kararı okursunuz." - "Bay Kemal olmak için milliyetçi olmak lazım" "Benden kurtulmak istiyor, her seferinde 'Bay Kemal' diyerek konuşuyor" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal konuşur tabi, Bay Kemal olmak kolay mı? Bay Kemal olmak için önce namuslu, dürüst adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için milliyetçi, vatanına bağlı olmak, kul hakkı yememek, oğluna bedelli askerlik yaptırmamak lazım." diye konuştu.