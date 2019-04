Dünyaya ’Otizm’li bakışı

"Onların gözünden gerçekten o şekil ise sarsıldım ve etkilendim" Bu tür projelerde, farkındalık günlerinde, her zaman sanatçı olarak insani görev olarak bulunmaya özen gösterdiğini belirten şarkıcı Seda Üren, "Onların gözlerinden ilk defa gördüm. Biraz sarsıldım. Dediğim gibi bulunmaya çalışıyoruz ama onlar gibi hissedemiyoruz, onlar gibi duyamıyoruz, onlar gibi göremiyoruz. O aileler yerinde değiliz, o yüzden zor bir hayat. Onlar dünyanın o yüzden en ufacık şeylere mutlu olabilen, en ufacık şeylerden mutlu olabilen güzel insanlar. Her zamanki gibi duyarlı bir insan duyarlı bir vatandaş olarak bende farkındalık için buradayım. Sarsıldım açıkçası, onların gözünden gerçekten o şekil ise sarsıldım ve etkilendim. Tabi onlar öyle dünyaya geliyorlar. Neyin yanında olduğumu daha iyi anladım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir deneyim oldu benim için"

İlk defa böyle bir şey deneyimlediğinden bahseden şarkıcı Gökhan Tepe, "Gerçekten şaşırdım diyebilirim. Sesleri çok yüksek frekansta duydum kulaklıkta ve görüntülerde izlerken bazı patlamalar oldu. Çok zor bir deneyim oldu benim için. Tabi destek olmamız, yardımcı olmamız, onların hayatlarına dokunabilmek, onların hayatlarını güzelleştirebilmek, onları farkında olarak yaşamamız gerektiğini her zaman biliyordum. Bunu deneyimlemiş olarak, daha neler yapabiliriz artık bundan sonra çok daha fazla bunun üzerinde durmayı düşünüyorum" dedi.

"Anlatırken de tüylerim tiken tiken oldu"

Dünyada engelin olmadığına inanlardan olduğunu dile getiren oyuncu Berk Atan, “En büyük engelin aslında sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Bugün de Otizm Farkındalık Günü ve otizm bir engel değil bir farkındalık az önce de kulaklıklarla, gözlüklerle onu deneyimledik. Otizmli bir insanın, otizmli bir çocuğun, normal bir birey ile arasındaki farkı gördük. Hakikaten de zor anlatırken de tüylerim diken diken oldu. Bizim algıladığımız çok minimal sesler ve görüntüler onlara göre hakikaten de çok farklı. Çok fazla boyutlarda algılıyorlar. İnsan düşünmeden geçemiyor, çok ufak bir şeye isyan edebiliyorken her zaman ve her daim şükretmek gerekiyor. At ile terapi varmış. Ben yeni öğrendim şu anda da tam olarak atın merkezindeyiz gerçekten burada bulunmaktan çok mutlu oldum ve farkındalığımı daha da arttırdım" şeklinde konuştu.