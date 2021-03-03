“Dünyaya Yeni Bir Gözle Bakıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “Amerikan halkı için bir dış politika” başlıklı konuşmasında yeni dönemin dış politikasında öne çıkacak olan sekiz önceliği sıraladı. Blinken, Biden dönemi yetkililerinin çoğu Obama döneminde görev yapmış olsa da, “Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Dünyaya yeni gözlerle bakıyoruz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "farklı" olarak nitelendirdiği bu dönemde bazı unsurların hala geçerli olmaya devam ettiğinin ve ABD’nin uluslararası meselelerde rol üstlenmesinin bu unsurlar arasında olduğunun altını çizdi.
Amerika’nın diplomasi arenasına geri dönmesinden dostlarının memnun olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı, “Dünya kendi kendini düzeni sağlamıyor. Biz çekildiğimizde genellikle iki şeyden biri oluyor: Ya bir başka ülke bizim çıkar ve değerlerimizi ilerletmeyecek şekilde yerimizi almaya çalışıyor; ya da kimse harekete geçmiyor ve kaos oluyor” ifadelerini kullandı. Blinken, ülkelerin hiç olmadığı kadar işbirliği yapmalarının gerektiğini vurguladı.
"Demokrasiyi maliyetli askeri müdahalelerle teşvik etmeyeceğiz"
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünün zorluklarıyla mücadelede en iyi yöntemin diplomasi olduğunu; ancak ABD’nin dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olmayı sürdürmesini sağlayacaklarını belirtti. Blinken, “Etkili diplomatlar olma imkanımız önemli ölçüde ordumuzun gücüne bağlı” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı, yaptığı konuşmada dış politikanın en önemli sekiz unsurunu sıraladı, en önemli önceliğin Corona virüsü salgınının kontrol altına alınması ve küresel sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.
Antony Blinken, demokrasiyi, maliyeti yüksek askeri müdahaleler ya da otoriter rejimlerin güç kullanarak devrilmeye teşebbüs edilmesi aracılığıyla teşvik etmeyeceklerini, bu taktiklerin geçmişte denendiğini, Biden yönetiminin bunu farklı şekilde yapacağını söyledi.
Biden dönemi dış politikasının sekiz önceliği
Antony Blinken’ın çizdiği dış politika çerçevesine göre, Biden döneminin dış politika unsurları şu şekilde:
1- Corona virüsü salgının kontrol altına alınması ve bir daha böyle bir krizin yaşanmasının önlenmesi için pandemilerin öngörülebilmesi, engellenmesi ve bilgilerin doğru şekilde ve zamanında paylaşılmasının sağlanması.
2- Ekonomik krizin sona erdirilmesi ve daha istikrarlı ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşa edilmesi. Amerikalı çalışanların haklarının ve çıkarlarının korunması. ABD’nin fikri mülkiyet haklarının çalınmasının engellenmesi ya da adil olmayan bir avantaj elde etmek amacıyla para birimlerini manipüle etmelerinin önlenmesi.
3- Tehdit altında olan demokrasinin yenilenmesi. Diğer ülkelerin önemli reformları yapmaları, kötü yasaları ortadan kaldırmaları, yolsuzlukla mücadele etmeleri konusunda cesaretlendirilmesi ve demokratik davranışın teşvik edilmesi.
4- İnsani ve etkili bir göçmen sisteminin oluşturulması. Bu kapsamda diğer ülkelerle ve özellikle ABD’nin Orta Amerika’daki komşularıyla yakın şekilde çalışılması.
5- ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla ilişkilerini yeniden canlandırması.
6- İklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve yeşil enerji devriminin yürütülmesi.
7- ABD’nin teknolojideki liderliğinin güvence altına alınması. ABD’nin teknoloji savunmasının güçlendirilmesi. Yeni teknolojilerin özel hayatın gizliliğini korumasının, dünyayı daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirmesinin ve demokrasileri sağlamlaştırmasının sağlanması.
8- "21. yüzyılın en büyük jeopolitik sınavı" olan Çin’le ilişkilerin yönetilmesi.
Çin’in "istikrarlı ve açık uluslararası sisteme meydan okuyacak ekonomik, diplomatik ve teknolojik güce sahip olan tek ülke" olduğunun altını çizen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’le ilişkilerin “gerektiğinde rekabetçi, zorunlu olduğunda hasmane, mümkün olduğunda da işbirliği içinde” yürütüleceğini belirtti.
Bu kapsamda ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Blinken, “Geri çekildiğimiz yerlerde Çin yerimizi doldurdu. (Bu durum) Şincan’da insan hakları istismar edilirken ya da Hong Kong’da demokrasi çiğnendiğinde değerlerimizi savunmamızı gerekli kılıyor. Çünkü bunu yapmazsak, Çin davranışının sonuçlarından çekinmeden hareket edecek” ifadelerini kullandı.