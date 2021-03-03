“Dünyaya Yeni Bir Gözle Bakıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “Amerikan halkı için bir dış politika” başlıklı konuşmasında yeni dönemin dış politikasında öne çıkacak olan sekiz önceliği sıraladı. Blinken, Biden dönemi yetkililerinin çoğu Obama döneminde görev yapmış olsa da, “Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Dünyaya yeni gözlerle bakıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "farklı" olarak nitelendirdiği bu dönemde bazı unsurların hala geçerli olmaya devam ettiğinin ve ABD’nin uluslararası meselelerde rol üstlenmesinin bu unsurlar arasında olduğunun altını çizdi.

Amerika’nın diplomasi arenasına geri dönmesinden dostlarının memnun olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı, “Dünya kendi kendini düzeni sağlamıyor. Biz çekildiğimizde genellikle iki şeyden biri oluyor: Ya bir başka ülke bizim çıkar ve değerlerimizi ilerletmeyecek şekilde yerimizi almaya çalışıyor; ya da kimse harekete geçmiyor ve kaos oluyor” ifadelerini kullandı. Blinken, ülkelerin hiç olmadığı kadar işbirliği yapmalarının gerektiğini vurguladı.