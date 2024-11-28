Dünyayı alarma geçiren açıklama! Putin 'nükleer kartını' oynadı: "Tüm silahları kullanacağız"

ABD ile Batı ülkelerinin bazı yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi düşündüğü iddiaları ABD merkezli New York Times gazetesinde yazılmıştı. Bu iddialar dünya gündeminde deprem etkisi yaratırken Kremlin'den konuyla ilk ultimatom geldi.

UKRAYNA HOLLANDA'DAN MÜHİMMAT ALDI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Hollanda'nın ülkesine Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim ettiğini duyurdu.

RUSYA UKRAYNA'YA 90 FÜZE 100 İHA İLE SALDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, dün gece Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

DÜNYA BANKASI'NDAN UKRAYNA'YA YARDIM

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Dünya Bankası’ndan 4 milyar 800 milyon dolar tutarında destek aldığını açıkladı. Bu desteğin, Dünya Bankası’nın Ukrayna’ya bugüne dek sağladığı en büyük yatırım olduğu belirtildi. Destek, Ukrayna’nın toplum, eğitim ve sağlık alanlarındaki reformuyla gelişimini hızlandırmayı ayrıca yeniden yapılanma projelerinin hayata geçirilmesine güç katmayı amaçlıyor.

"ABD VE BATILI YETKİLİLER UKRAYNA'YA NÜKLEER SİLAH VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR" İDDİASI

Kremlin, ABD’li New York Times gazetesinin "ABD ve bazı Batılı yetkililerin Ukrayna’ya nükleer silah vermeyi düşündüğü” yönündeki haberini değerlendirdi. Peskov, “Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı politikaların bile son derece aşırıcılık yönü vardır. Bu bakış açısı da aşırıcılık içeriyor. Bunlar, gerçekleri kavrama konusunda yetersiz olan ve bu tür açıklamalar yaparken zerre sorumluluk hissetmeyen kişilerin sorumsuzca argümanlarıdır. Ayrıca tüm bu ifadelerin anonim olduğunu da belirtelim” ifadelerini kullandı. Peskov, Batı’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i "dikkatle dinlemesi" ve Rusya’nın yeni güncellenen nükleer doktrinini okuması gerektiğini söyledi.

NATO'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatmasının ardından Brüksel'de büyükelçi seviyesinde toplandı. Konsey'e video konferans aracılığıyla bağlanan Ukraynalı üst düzey askeri yetkililer, ülkedeki güvenlik durumu hakkında NATO büyükelçilerine bilgi verdi.

PUTİN'DEN REST: UKRAYNA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURSA...

Rusya Devlet Başkanı Putin, New York Times'taki iddialar üzerine Batı ve ABD'ye çok sert sözlerle rest çekti. Putin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz"

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır