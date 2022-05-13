Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Genç kadını taşlayarak öldürdüler

Korkunç manzaranın yaşandığı Nijerya'nın Sokoto eyaletinde olanlar kan dondururken, kimliğini açıklamayan bir görgü tanığının olaya ilişkin ifadelerine yer verildi. Görgü tanığı, "Telefonda öğrenciler tarafından kullanılan bir grup var. Burada bir paylaşım yapıldı. O paylaşımdan sonra olanlar oldu. Genç üniversite öğrencisi Deborah Samuel, önce linç edildi daha sonra ise yakıldı.

Mynet / Dış Haber

ODADAN ÇIKARIP, ATEŞE VERDİLER

Sokoto polisinin açıklamasında, Shehu Shagari Eğitim Koleji adlı üniversitede okuyan Samuel'in "hakaret ettiği bir paylaşım" nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, bir polis sözcüsü, paylaşım nedeniyle okuldaki öğrencilerin ayaklandığını, okul yönetiminin de genç kızı bir odaya yerleştirerek korumaya aldığını söyledi ancak sözcü öfkeli öğrencilerin Samuel'i odadan çıkardığını, taş ve sopayla dövüp öldürdüğünü daha sonra da öğrenciyi ateşe verdiğini söyledi. Başka bir görgü tanığı da, "Öğrenciler polise taş ve sopayla saldırdı. Onlar da kadını kurtaramadı. Samuel'i dövüp sonra onu ateşe verdiler" dedi.

Korkunç linç ve yakma videolarında, Deborah'ın katillerinin cesedi yaktıkları kibrit kutusunu göstererek yaptıkları eyleme sevindikleri görüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Üniversite yetkilileri olayın ardından kurumu süresiz olarak kapattı. Polisin 2 zanlıyı tutukladığı bildirildi ancak zanlıların çoğu hala bulunamadı.



