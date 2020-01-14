Dünyayı ayağa kaldıran İran-ABD krizi bitti mi?

İran Devrim Muhafızları'nın seçkin Kudüs Gücü'nün Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle ortaya çıkan kriz, neyse ki geniş çaplı bir savaşa dönüşmedi.

Bu anlamda gerilimin azaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren koşulların değiştiğini söylemek ise henüz mümkün değil. Bu nedenle kriz de sona ermekten çok uzak.

1) GERGİNLİĞİN AZALMASI SADECE GEÇİCİ

Süleymani'nin ölümüyle şoke olan İran yönetimi buna cevap vermek için ellerinden geleni yaptı. İran, ABD hedeflerini vurarak karşılık verdi. Hem kimi, neden vurduğunun net olarak görülmesini istediler hem de füzeleri kendi topraklarından fırlattılar.

Ancak İran'ın içinde olduğu koşullar, verdiği karşılığı da fiili ve siyasi birtakım engeller tarafından kısıtlamıştı. Çok hızlı bir yanıt vermek istiyordu. Dengesizdi. Bir yandan da bir savaş başlatmak istemiyordu.

Bu açıdan bakıldığında çok sayıda İranlı yetkilinin de dile getirdiği gibi mesele henüz kapanmış değil.

İran'ın Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını vurarak düşürdüğünü açıklamasının, gerilimi azaltan bir başka unsur olduğu söyleniyor. Ancak bu doğru değil.