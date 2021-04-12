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Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

12.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sekteye uğratan Natanz nükleer tesisindeki sabotajdan İsrail'i sorumlu tutarken, Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesinin Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le ortak basın toplantısında Tahran'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmeye yönelik adımları baltalamaya yönelik hamleleri birbiri ardına yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ilk İsrail ziyaretinde Tahran'ı hedef aldı. Netanyahu, Austin ile ortak basın toplantısında, haftasonundaki Natanz sabotajını üstlenmeksizin, Tahran'ı suçladı.

İşte Netanyahu'nun açıklamasından satırbaşları;

  • Ortadoğu'da İran'dan daha ciddi bir tehdit yok.

  • İran, nükleer silahla onları gönderecek füzeleri elde etme emelinden asla vazgeçmedi ve İsrail'in imha edilmesi çağrısını hiç durdurmadı.

  • İsrail Başbakanı olarak, İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik soykırımsal hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim.

  • İsrail, İran saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam edecek.

Öncesinde Natanz sabotajından İsrail'i sorumlu tutan açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "İntikamını alacağız" ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail

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