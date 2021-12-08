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  4. Dünyayı ayağa kaldırdı! Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı

Dünyayı ayağa kaldırdı! Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı

08.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi (HKUMed) tarafından Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı duyuruldu.

Dünyayı ayağa kaldırdı! Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı

HKUMed’den yapılan açıklamada, araştırmacılar tarafından SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Üniversite tarafından yayınlanan fotoğrafın solunda, küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllerle hücre hasarını gösteren, SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile enfeksiyondan sonra bir maymun böbrek hücresinin (Vero E6) düşük büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı ifade edildi.

Fotoğrafın sağında ise yüzeylerinde korona şekilli sivri uçlara sahip viral partikül kümelerini gösteren enfekte bir Vero E6 hücresinin yüksek büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı belirtildi.

DHA

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