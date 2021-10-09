Dünyayı bekleyen enerji krizi ile ilgili Erdoğan'dan açıklama: "Fahiş fiyatları üçte biri, beşte biri oranında yansıtıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde dünyayı bekleyen enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Küresel düzeyde enerji, mal ve hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz" dedi.

Avrupa'nın içine girdiği enerji krizi bütün dünyayı tehdit ediyor.

Uzun yıllardır ilk defa doğalgaz, kömür ve benzin fiyatlarının bu kadar yükselmesi, Avrupa'da çoğu fabrikanın kapanmasına ve hükümetlerin elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısı yapmasına neden oldu.

Erdoğan ayrıca bu konuyla ilgili olarak, "Amerika'nın halini, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de cuma günü NTV'ye verdiği röportajda küresel enerji krizine ilişkin, "30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini görmedim" ifadesini kullanmıştı.

"Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır"

Türkiye'nin enerji arzına ilişkin Bakan Dönmez, "Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı. Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti" şeklinde konuştu.

"Doğalgaz fiyatında artış olacak mı?" soruna Bakan Dönmez, "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz." yanıtını verdi.

Dönmez, konutta kullanılan elektrik fiyatlarına ilişkin ise, "Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor" dedi.

Dünyanın en büyük enerji üreticilerinin arz tarafında kesintiye gitmesi, müşteri talebinin artması, teknik sorunlar ve altyapı yatırım eksikleri küresel enerji krizini teşvik eden unsurlar.

Henüz kuzey yarımkürede kışın tam olarak gelmemesi nedeniyle havaların iyice soğumasıyla hanehalklarının ısınmaya muhtaç kalacak olmasının krizi büyüteceği düşünülüyor.

Enerji santrallerini çalıştıran ve haneleri ısıtan doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere çıktı.

Petrol fiyatları ise aşının bulunduğunun duyurulduğu 2020 Kasım-Aralık döneminden bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirmeye doğru ilerliyor.

ABD tipi ham petrol fiyatı Kasım 2014'den bu yana ilk kez 80 doları gördü.

Çin'de bazı bölgelerde fabrikalar yeterli enerjiyi bulamadığı için üretime kısa aralar vermeye başladı.

