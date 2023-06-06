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Dünyayı bekleyen felaket senaryosu! Bilim adamları yaklaşan tehlikeyi duyurdu: Buzulların yok olması, seller ve orman yangınları...

06.06.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı bekleyen iklim krizi artık eskiye nazaran çok daha hızlı gerçekleşiyor... Buzullar hakkında araştırma yapan bilim adamlarının son araştırmaları felaket senaryolarının yaklaştığının bir göstergesi durumunda. Yapılan araştırmaların sonucunda Kuzey Kutbu'ndaki buzulların beklenenden on yıl daha erken erimesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

Dünyayı bekleyen felaket senaryosu! Bilim adamları yaklaşan tehlikeyi duyurdu: Buzulların yok olması, seller ve orman yangınları...

Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Araştırmada bilim adamlarının bildirdiğine göre bugün başlamak kaydıyla küresel ısınma karşıtı önlemler alınsa bile Kuzey Kutbu'nda 2030'ların yaz aylarında buzulların tamamen erime riski mevcut.

Araştırmacılar 1979'dan 2019'a kadar Arktik denizindeki buzulların hareketlerinden elde ettiği verilerle bu analize ulaştıklarını ifade etti.

Bilim adamları eriyen deniz buzlarının önemli ölçüde insan kaynaklı olduğunu ifade ederken, gezegeni ısıtan hava kirliliğinin bunda başrol oynadığını belirtti.

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BUZULLAR ERİDİĞİNDE İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK

Çalışmanın baş yazarı ve Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Seung-Ki Min CNN'e yaptığı açıklamada, "emisyonları azaltma çabalarımıza rağmen yazın buzsuz bir Kuzey Kutbu'nun olacağına şaşırdık" dedi.

Min, Kuzey Kutbu buzunun kışın biriktiğini ve ardından yaz aylarında eriyerek Eylül ayında en düşük seviyelerine ulaştığını ifade etti. Bunun normal bir döngü olacağını vurgulayan Min, "Kuzey Kutbu, yazları buzların tamamen erimesiyle kış aylarında artan buzul oranlarının eski seviyelere erişmesi daha zor olacak" dedi. Öte yandan Min, bu olumsuz durum yüzünden soğuk mevsimlerde deniz buzu oluşumunun çok daha yavaş ilerleyeceğini belirtti.

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BUZULLARIN ERİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Kutbu'nun dünyanın geri kalanından dört kat daha hızlı ısındığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan NASA'nın araştırmasına göre Eylül ayındaki deniz buzu her on yılda yüzde 12,6 oranında küçülürken, bölgede şimdiden hızlı bir erime söz konusu oldu.

Yapılan açıklamada yazın deniz buzu olmayan bir Kuzey Kutbu senaryosunun dünyayı ciddi anlamda etkileyeceği belirtildi. Zira buzulların parlak beyaz yüzeyinin güneşin olumsuz etkilerini yansıtmada önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca uzmanlar tarafından buzulların bu eriyişinin daha sıcak bir dünyayı resmettiği ifade edilerek, küresel hava durumunun üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği söylendi.

Min buzul eriyişinin orman yangını sel ve aşırı sıcak hava dalgaları gibi hava olaylarına sebep olabileceğini ifade ederek, "Buzulsuz bir Kuzey Kutbu'nun daha erken başlaması, aşırı olayları tahmin edilenden daha hızlı yaşayacağımız anlamına da geliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Dünya buzul

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