"Dünyayı daha renkli görüyorum"

Çocukların muayenesini yaptıktan sonra ameliyata karar verdiklerini dile getiren Duru, şunları kaydetti:

"Ahmet'in her iki gözünde, Zeyd'in ise sol gözünde sorun vardı. Her iki kardeşin de göz içindeki 'mercek' dediğimiz lensin bağlarında zayıflık vardı. Ahmet'in iki gözü de görmüyordu. Farklı şehirlerde farklı doktorlara başvurmuşlar ve ciddi maliyetler ortaya çıkarmışlar. Kayseri Şehir Hastanesi olarak bu çocuklarımızı buradan göndermek istemedik. Ameliyatını ekip olarak Şehir Hastanemizde yaptık. Şu an Ahmet neredeyse yüzde 100'e yakın görmekte. Çocuklarımız şu an çok güzel bir şekilde görmektedir. Onlar gördüğü için biz de mutluyuz. Kayseri Şehir Hastanesi büyüdükçe ve güçlendikçe bu tür ameliyatları daha çok yapacağız. Bu bizim için bir başlangıçtı."

- "Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Baba Ali İhsan Güventürk ise Ahmet 2 yaşına geldiğinde gözünde problem olduğunu fark ettiklerini ve Ankara'da bir hastaneye başvurduklarını belirtti.

Buradan sonuç alamadıklarını ve İstanbul'da da birkaç tanınmış hastaneye gittiklerini ifade eden Güventürk, şunları aktardı: