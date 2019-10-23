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"Dünyayı daha renkli görüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Lens bağlarındaki zayıflık dolayısıyla görme problemi yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan 9 yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Zeyd Güventürk kardeşler, Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlıklarına kavuştu - Baba Ali İhsan Güventürk: - "Ameliyat sonrasında Ahmet'e nasıl olduğunu sorduğumda, 'Baba dünyayı daha renkli görüyorum' cevabını verdi. Kayseri Şehir Hastanesi ve diğer şehir hastanelerini açan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığına ve değerli hocalarımızın hepsine teşekkürlerimi sunuyorum"

KAYSERİ (AA) - Lens bağlarındaki zayıflık dolayısıyla görme problemi yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan 9 yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Zeyd Güventürk kardeşler, Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla ışığa kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali İhsan Güventürk, oğulları Ahmet ve Zeyd'in genetik olduğu belirlenen göz lensindeki bağlardaki zayıflık dolayısıyla yaşadığı görme problemlerini tedavi ettirmek için İstanbul ve Ankara'daki farklı hastanelere başvurmasına rağmen yüksek ameliyat maliyetleri nedeniyle sonuç alamadı.

Tayini kısa süre önce Kayseri'ye çıkan Güventürk'ün başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde çocukların ameliyat edilmesine karar verildi.

Doç. Dr. Necati Duru ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ahmet'in iki gözü, Zeyd'in ise sorunlu olan sol gözü operasyonun ardından görmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Necati Duru, çocukların babası Ali İhsan Güventürk'ün haziran ayında muayene için Ahmet ve Zeyd'i kliniklerine getirdiğini belirtti.

Çocukların muayenesini yaptıktan sonra ameliyata karar verdiklerini dile getiren Duru, şunları kaydetti:

"Ahmet'in her iki gözünde, Zeyd'in ise sol gözünde sorun vardı. Her iki kardeşin de göz içindeki 'mercek' dediğimiz lensin bağlarında zayıflık vardı. Ahmet'in iki gözü de görmüyordu. Farklı şehirlerde farklı doktorlara başvurmuşlar ve ciddi maliyetler ortaya çıkarmışlar. Kayseri Şehir Hastanesi olarak bu çocuklarımızı buradan göndermek istemedik. Ameliyatını ekip olarak Şehir Hastanemizde yaptık. Şu an Ahmet neredeyse yüzde 100'e yakın görmekte. Çocuklarımız şu an çok güzel bir şekilde görmektedir. Onlar gördüğü için biz de mutluyuz. Kayseri Şehir Hastanesi büyüdükçe ve güçlendikçe bu tür ameliyatları daha çok yapacağız. Bu bizim için bir başlangıçtı."

- "Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Baba Ali İhsan Güventürk ise Ahmet 2 yaşına geldiğinde gözünde problem olduğunu fark ettiklerini ve Ankara'da bir hastaneye başvurduklarını belirtti.

Buradan sonuç alamadıklarını ve İstanbul'da da birkaç tanınmış hastaneye gittiklerini ifade eden Güventürk, şunları aktardı:

"Burada bize ameliyat için büyük maliyetler çıkardılar. Maddi durumumuz buna el vermediği için ameliyatı yaptıramadık. 7 yıl boyunca Ahmet, eğitim ve öğretimden mahrum kalmadı, yüzde 5'lik görme oranı ile hayatına devam etti. Kısa süre önce benim İstanbul'dan Kayseri'ye tayinim çıktı. Bize Necati Duru hocayı tavsiye ettiler. Ahmet ve Zeyd'in ameliyatını Kayseri Şehir Hastanesinde yaptırdık. Şimdi Ahmet'in iki gözü ve Zeyd'in sol gözü görüyor. Ameliyat sonrasında Ahmet'e nasıl olduğunu sorduğumda, 'Baba dünyayı daha renkli görüyorum' cevabını verdi. Kayseri Şehir Hastanesi ve diğer şehir hastanelerini açan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığına ve değerli hocalarımızın hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat göz Kayseri Şehir Hastanesi

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