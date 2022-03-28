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Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

28.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir aylık süre geride kalırken korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna ordusundaki bir generalin tüm dünyayı dehşete düşüren ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’ sözlerini doğrular nitelikte görüntüler ortaya çıktı. İşte Rus askerinin cesedini köpeklerin yediği iddia edilen o görüntüler…

Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

Ukrayna'da cephede ölü bir Rus askerinin üzerindeki kömürleşmiş kalıntıları kemiren üç sevimli yavru köpeğin korkunç bir videosu ortaya çıktı.

Çok kısa olan bu video Telegram'da yayınlandı. Görüntülerde bir yavrunun cesedin yanında oturduğu, bir diğerinin ise ölen bir Rus askerinin kemiklerini ısırdığı görülüyor. Üçüncü bir yavru, ağır çürümüş haldeki bedene doğru atlıyor. Cesedin çürüme seviyesi, cansız bedenin haftalardır boş bir arazide olduğunu gösteriyor.

'RUSYA'DA GÖMÜLEN İŞGALCİLER ÇOK ŞANSLILAR'

Daily Star’da yer alan habere göre; videonun Telegram’da "Şu anda Rusya'da gömülen işgalciler çok şanslılar." başlığıyla paylaşıldığı öğrenilirken geçen hafta Ruslarla savaşmak için Ukrayna'ya uçan bir Amerikan gazisi, Ruslar ölülerini almayı reddettiği ve onları "köpekler tarafından yenilmek" için bıraktıkları yönünde iddialarda bulunmuştu.

komutan

Ukraynalı General Dmytro Marchenko da Times’a yaptığı açıklamada "Bunu söylemek hoş değil, ancak cesetleri sokak köpeklerine yem oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus ateşi yüzünden cesetleri geri alamıyoruz" demişti.

Pes eden hiçbir Rus askerini vurmayacaklarını garanti eden General, suç işleyenlerin hayatta kalıp yargılanacağını ancak geri kalanlar köpek maması olacağını belirtmişti.
Ortaya çıkan son görüntüler ise söz konusu iddiaları doğrular nitelikte oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kim ne derse desin ortada işgal edilen bir ülke binlerce zor şartlarda yaşamaya çalışan masum halk var ...hale diktatör Putin guzellemesini yapanlar en ABD kadar suçlular !
Ermeniler de Azerbeycan askerlerini domuzlara yedirmişti vahşet.
bu savaşı çıkaranin Allah belasını versin

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