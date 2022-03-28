Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

Ukrayna'da cephede ölü bir Rus askerinin üzerindeki kömürleşmiş kalıntıları kemiren üç sevimli yavru köpeğin korkunç bir videosu ortaya çıktı.

Çok kısa olan bu video Telegram'da yayınlandı. Görüntülerde bir yavrunun cesedin yanında oturduğu, bir diğerinin ise ölen bir Rus askerinin kemiklerini ısırdığı görülüyor. Üçüncü bir yavru, ağır çürümüş haldeki bedene doğru atlıyor. Cesedin çürüme seviyesi, cansız bedenin haftalardır boş bir arazide olduğunu gösteriyor.

'RUSYA'DA GÖMÜLEN İŞGALCİLER ÇOK ŞANSLILAR'

Daily Star’da yer alan habere göre; videonun Telegram’da "Şu anda Rusya'da gömülen işgalciler çok şanslılar." başlığıyla paylaşıldığı öğrenilirken geçen hafta Ruslarla savaşmak için Ukrayna'ya uçan bir Amerikan gazisi, Ruslar ölülerini almayı reddettiği ve onları "köpekler tarafından yenilmek" için bıraktıkları yönünde iddialarda bulunmuştu.

Ukraynalı General Dmytro Marchenko da Times’a yaptığı açıklamada "Bunu söylemek hoş değil, ancak cesetleri sokak köpeklerine yem oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus ateşi yüzünden cesetleri geri alamıyoruz" demişti.

Pes eden hiçbir Rus askerini vurmayacaklarını garanti eden General, suç işleyenlerin hayatta kalıp yargılanacağını ancak geri kalanlar köpek maması olacağını belirtmişti.

Ortaya çıkan son görüntüler ise söz konusu iddiaları doğrular nitelikte oldu.

