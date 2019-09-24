BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Paris İklim Anlaşması) Bu anlaşmaya taraf olmamamıza rağmen, dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen, çevre ve doğa adına yapılması gereken her türlü adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıyoruz." dedi.

BM 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Bakan Kurum, İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa ile BM Genel Merkezinde bir araya geldi.

Kurum, Türkiye'nin çevreyi korumak için birçok proje geliştirdiğini belirterek, "Sıfır atık projemiz, sıfır atık mavi projemiz, düzenli depolama tesislerinin artırılması, atık su arıtma tesislerinin nüfusumuzun tamamına hizmet verecek şekilde kendimiz ülke içinde hedefler koyduk ve 2023 yılına kadar da bu hedefler doğrultusunda çalışmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmadığını anımsatan Kurum, "Bu anlaşmaya taraf olmamamıza rağmen, dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen, biz çevre ve doğa adına yapılması gereken her türlü adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." dedi.