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Dünyayı gezen çift, filmlerin ikonik sahnelerini canlandırıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

31 yaşındaki Robin Lachhein ve 30 yaşındaki Judith Schneider birlikte dünyayı gezerek, ünlü filmlerden sahneleri canlandırıyorlar. Çift, lokasyonları bulmak için bloglarda, Facebook gruplarında ve online haritalarda tarama yaparak saatlerini geçiriyor. Çok küçük düzeltmeler haricinde fotoğraflarında Photoshop kullanmayı reddediyorlar.

Dünyayı gezen çift, filmlerin ikonik sahnelerini canlandırıyor

Bazı çiftler birlikte yemek yapar, bazıları beraber çalışır, bazıları ise evde “kendin yap” projeleri ile vakit geçirir. Almanya’nın Hofheim kentinden Robin Lachhein ve Judith Schneider birlikte dünyayı gezerek, ünlü dizi ve filmlerin ikonik sahnelerini yeniden canlandırıyor. Yarattıkları sahneleri Secret Famous Places adlı Instagram hesabından paylaşan çiftin 26 binin üzerinde takipçisi var.

Başlangıçta Instagram sayfası açmak gibi bir planları yoktu. Yıllarca insanlar, bu fotoğrafları sadece çiftin oturma odasında görebildi.

Insider’a konuşan Judith “Bu bizim hobimiz. Sadece çok eğlenceli olduğu için yaptık. Ama dört beş sene sonra fark ettik ki, başka insanlar da fotoğraflarımıza bakarken gülüyor ve eğleniyor. Böylece fotoğraflarımızı Instagram’da paylaşmaya karar verdik” dedi.

Robin ve Judit, 10 yıl önce bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştı. Altı yıldır da sevdikleri filmlerden sahneleri yeniden canlandırıyorlar. Çift, bugüne kadar 70’ten fazla sahneyi yeniden canlandırdıklarını tahmin ediyor.

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Mühendis olan Robin ve radyocu olan Judith, çektikleri fotoğraflar hakkında çok fazla yorum aldıklarını ve bunun onlar için bir hobi olduğunu söylüyor.
Film ve lokasyon seçimi konusunda ise oldukça titiz davrandıklarını söylüyorlar.

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Robin, “Seçtiğimiz film ya da dizi kaliteli olmalı. İyi olmayan bir filmden sahne canladırmak istemiyoruz” dedi. Erkek ve kadın aktörün aynı anda yer aldığı bir sahne bulmaksa düşündüklerinden daha zor.

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Doğru film ve doğru sahneyi bulmanın haricinde, her çekim için bir seyahat planlıyorlar.

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“Çekimlerle tatillerimizi birleştiriyoruz” diyen Judith gittikleri ülkeyi gezmeyi sevdiklerini ve hobileri sayesinde bulundukları yerlerin turistik olmayan kısımlarını da görebildiklerini söyledi.

Çift, seyahat edecekleri ülkeye karar verdikten sonra o lokasyonda çekebilecekleri sahneleri bulmaya çalışıyor.

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The Joker’deki New York’un ünlü merdivenleri gibi lokasyonları bulmak kolay olurken, bazı yerleri bulmak zorlayıcı olabiliyor. Çift, lokasyonları bulmak için blog, Facebook grupları ve online haritalarda saaatlerini harcıyor.

Çift yeniden canlandırmak istedikleri sahnelerdeki kıyafet ve duruşları çalışabilmek için, seçtikleri filmlerin ekran görüntüsünü alıyor.

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Mekanları gerçekte olduğundan çok farklı hale getiren CGI teknolojisi, bazen işleri zorlaştırıyor.

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Sahnelerde kullanılanlara benzer giysiler bulmak da her zaman kolay olmuyor. Çift, mağazaları dolaşmadan önce arkadaşlarının ve ailelerinin gardroplarını kontrol ediyor.

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Çiftin karşılaştığı zorluklar arasında hava koşulları, meraklı izleyiciler, ekipman ve kostümle dolu ekstra bavullar bulunuyor. Judith ise hiçbir zaman yüz ifadesini sabit tutamıyor.

Çekimlerin olabildiğince gerçekçi olmasını isteyen çift, Photoshop’u sadece renk düzenlemeleri için kullandıklarını söylüyor.

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Başlarda, çekim yapacakları yer bekledikleri gibi çıkmayınca hayal kırıklığına uğrayan çift, zamanlar bu farklılıkları kabullenerek kucaklamaya karar verdiler.

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“Bu yerlerin gerçekte neye benzediğini gösteriyoruz. Orada bulunduğunuz her an birbirinden farklı, farklı insanlar, farklı durumlar var”
Projeleri hakkında en sevdikleri şey ise, bulundukları yeri eşsiz bir yöntemle keşfetmek ve hiçbir turistin göremeyeceği şeyleri görmek.

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Inception’dan bir sahne canlandırmak istediklerinde, Eiffel Kulesi’nin daha önce hiç farketmedikleri başka bir görünümü daha olduğunu fark ettiler.
Çift, artık filmleri daha eleştirel bir gözle izliyor ve canlandıracakları bir sonraki sahneyi arıyor. Sahnelerin ekran görüntülerini bir dosyada toplayan ikili, seçtikleri sahneye göre bir sonraki seyahatlerini planlayacak.

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