Dünyayı gezen çift, filmlerin ikonik sahnelerini canlandırıyor

Bazı çiftler birlikte yemek yapar, bazıları beraber çalışır, bazıları ise evde “kendin yap” projeleri ile vakit geçirir. Almanya’nın Hofheim kentinden Robin Lachhein ve Judith Schneider birlikte dünyayı gezerek, ünlü dizi ve filmlerin ikonik sahnelerini yeniden canlandırıyor. Yarattıkları sahneleri Secret Famous Places adlı Instagram hesabından paylaşan çiftin 26 binin üzerinde takipçisi var.

Başlangıçta Instagram sayfası açmak gibi bir planları yoktu. Yıllarca insanlar, bu fotoğrafları sadece çiftin oturma odasında görebildi.

Insider’a konuşan Judith “Bu bizim hobimiz. Sadece çok eğlenceli olduğu için yaptık. Ama dört beş sene sonra fark ettik ki, başka insanlar da fotoğraflarımıza bakarken gülüyor ve eğleniyor. Böylece fotoğraflarımızı Instagram’da paylaşmaya karar verdik” dedi.

Robin ve Judit, 10 yıl önce bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştı. Altı yıldır da sevdikleri filmlerden sahneleri yeniden canlandırıyorlar. Çift, bugüne kadar 70’ten fazla sahneyi yeniden canlandırdıklarını tahmin ediyor.