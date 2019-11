Dünyayı gezen Türk gezgin, edindiği bilgileri paylaşarak para kazanıyor

"Günümüzde her şey çok daha kolay ve mesafeler daha yakın"

Yaşadığı süreci değerlendiren Yıldırım, işinin satış pazarlama olmasının da seyahat etmesini etkilediğini söyledi. Her şeyden önce meraklı olduğunun altını çizen Yıldırım, "Okuyorum, inceliyorum ve deneyimliyorum. Bu yüzden gittiğim yerdeki pek çok lezzeti, görülecek yeri tanıyıp hafızama yazıyorum. Hatta bunu bir tık öteye taşıyıp dijital günlüklerime yani sosyal medya hesaplarıma aktarıp takipçilerimle paylaşıyorum. Bu bağlamda okullarda konuşmalar yapıp; nasıl daha ucuza gezilebilir ve her şeyin mümkün olduğuna yürekten inandığım anlatımlar yapıyorum. Fırsatını bulup yola çıkın, yurt dışı olmasına gerek yok şehrinizde bile gezmek ufkunuzu açacak. Günümüzde her şey çok daha kolay ve mesafeler daha yakın" açıklamalarında bulundu.