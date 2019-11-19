Dünyayı gezen Türk gezgin, edindiği bilgileri paylaşarak para kazanıyor

Gezgin Kenan Yıldırım seyahati farklı boyutlara taşıyıp yemek deneyimlerinden, danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda hem gezip hem de para kazanıyor. Yıldırım, dünyanın dört bir yanına ulaşan seyahatlerinden edindiği deneyimlerini kurumsal firmalar ve turizm ofisleri ile paylaşarak hem ülkeye katkı hem de bütçesine gelir elde ediyor.

Amerika’da Asya’ya ve Avrupa’dan dünyanın dört bir yanına ulaşan seyahatlerinden edindiği deneyimlerini kurumsal firmalar ve turizm ofisleri ile paylaşarak hem ülkeye katkı hem de bütçesine gelir elde eden Kenan Yıldırım, yurt dışındaki deneyimlerini danışmanlık verdiği şirketler ve devlet kurumlarıyla paylaşıyor.

Yıldırım, üniversite eğitiminin ardında İstanbul’da beyaz yakalı olarak iş hayatını sürdüren biriyken, iş ve seyahati birleştirip çeşitli yolculuklara çıkıyor. Bu seyahatlerinde; yurtiçi ve yurtdışı pek çok ülke ve şehri gördükten sonra uzun soluklu bir Güneydoğu Asya seyahatine çıkarak beyaz yakalı iş yaşantısına ara veriyor. Yaklaşık 6 ay kadar gezip dolaştığı ve pek çok güzel anılarla döndüğü Güneydoğu Asya seyahati sonrasında da seyahat aşkından vazgeçmeyip bunu farklı boyutlara taşıyor.

Gittiği yemek okulları, ortak çalışmalar yaptığı turizm ofisleri ile de bu anlamdaki bilgisini profesyonel boyutlara taşıyor. Günlüklerinden yola çıkarak 2011 yılında oluşturduğu web sitesine ağırlık verip, Instagram’da da pek çok kişiye ulaşmayı başarıyor.