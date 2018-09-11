Dünyayı iyi beslenerek nasıl kurtarabilirsiniz?

Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, bir kişinin su tüketimini yüzde 55 oranındana azaltabiliyor.

Yeni bir araştırmaya göre vejetaryen olmanın çevreye büyük etkisi var. Ama sadece et tüketimini azaltmak bile yüzde 10'luk bir fayda sağlıyor.

Nature Sustainability bilim dergisinde yayımlanan araştırma İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kapsıyor.

Araştırmacılar, daha sağlıklı yeme alışkanlığının bizim için en değerli doğal kaynaklardan suyun daha az kullanılmasını sağladığını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Davy Vanham "Ana mesaj tercihinize göre etli ya da etsiz (vejetaryen ya da peskateryan) daha sağlıklı yeme alışkanlıkları edinmek. Bu aynı zamanda tükettiğiniz suyu ciddi oranda azaltıyor" dedi.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar