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Dünyayı iyi beslenerek nasıl kurtarabilirsiniz?

11.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, bir kişinin su tüketimini yüzde 55 oranındana azaltabiliyor. Yeni bir araştırmaya göre vejetaryen olmanın çevreye büyük etkisi var. Ama sadece et tüketimini azaltmak bile yüzde 10'luk bir fayda sağlıyor.

Dünyayı iyi beslenerek nasıl kurtarabilirsiniz?

Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, bir kişinin su tüketimini yüzde 55 oranındana azaltabiliyor.

Yeni bir araştırmaya göre vejetaryen olmanın çevreye büyük etkisi var. Ama sadece et tüketimini azaltmak bile yüzde 10'luk bir fayda sağlıyor.

Nature Sustainability bilim dergisinde yayımlanan araştırma İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kapsıyor.

Araştırmacılar, daha sağlıklı yeme alışkanlığının bizim için en değerli doğal kaynaklardan suyun daha az kullanılmasını sağladığını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Davy Vanham "Ana mesaj tercihinize göre etli ya da etsiz (vejetaryen ya da peskateryan) daha sağlıklı yeme alışkanlıkları edinmek. Bu aynı zamanda tükettiğiniz suyu ciddi oranda azaltıyor" dedi.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar

  • Etin de tüketildiği sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek su tüketimini yüzde 11-35 azaltıylor.

  • Sağlıklı bir peskateryan beslenme (etin yerine balık ve baklagillerin yendiği, hayvansal yağlar yerine bitkisel yağların tüketildiği diyet) su tüketimini yüzde 33-35 azaltıyor.

  • Sağlıklı bir vejeteryan beslenme (balık, et ve hayvansal yağların tüketilmediği diyet) su tüketimini yüzde 35-55 düşürüyor.

    • Vegetarian food

    Fazla su harcamamak için daha kısa süre yıkanmak ve diş fırçalarken çeşmeyi kapamak gerektiği de söylendi.

    Ancak gıda üretiminde suyun kullanımı konusunda pek farkındalık yok. Canlı hayvan yetiştirmek için oldukça fazla su tüketiliyor. Katı ve sıvı yağlar ve şekerler için de büyük miktarlarda su gerekiyor. Ancak meyve ve sebze yetiştirmek su kullanımı açısından çok daha verimli.

    Dr. Vanham "Ülkelerdeki sayılara bakarsınız kişi başına 3 ya da 4 bin litre su kullanılıyor. Evdeki su kullanımıyla karşılaştırıldığında bu muazzam bir rakam" dedi.

    Araştırmadaki sonuçlar ülkeler arasında benzerlik gösteriyor. Avrupa'daki insanlar daha fazla kırmızı et, şeker ve yağ yemeye meyilli ve yeterince mevye ve sebze yemiyor.

    Uzmanlar insanların yeme alışkanlıklarını değiştirmenin kolay olmadığını, ancak vergiler ya da iyi etiketleme gibi adımlar atılabileceğini söylüyor.

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