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Dünyayı karıştıran ziyaretin ardından dikkat çeken sözler! O soruya gülerek yanıt verdi: "Kimin umurunda?"

10.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çin ve Tayvan arasındaki gerilimi tırmandıran bu ziyaretin ardından Çin askeri tatbikat başlatmıştı. Çin’in tatbikatlarıyla ilgili konuşan Pelosi, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. Pelosi, Çin’in kendisine uyguladığı yaptırımlarla ilgili sorulan soruya ise gülerek “Kimin umurunda?” yanıtını verdi.

Dünyayı karıştıran ziyaretin ardından dikkat çeken sözler! O soruya gülerek yanıt verdi: "Kimin umurunda?"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle Çin ile Tayvan arasındaki artan gerilim tüm dünyada büyük bir tedirginlik yaratmıştı. "Savaş mı çıkacak?" sorusunun gündeme geldiği ve endişeyle gelişmelerin takip edildiği olayla ilgili Pelosi'den yeni bir açıklama geldi.

"ORAYA TAYVAN'I ÖVMEK İÇİN GİTTİK"

Pelosi, Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Pelosi yaptığı konuşmada, “Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'a gittik" dedi.

"BUNUN OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Pelosi ayrıca, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"KİMİN UMURUNDA?"

Öte yandan Pelosi basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok" şeklinde cevap verdi.

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Çin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.

ÇİN'İN TATBİKATLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
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