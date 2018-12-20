HABER

Dünyayı korkutan açıklama: Vazgeçmeyeceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer tehdidi ortadan kaldırmadığı sürece nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini açıkladı

Dünyayı korkutan açıklama: Vazgeçmeyeceğiz!

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer tehdidi ortadan kaldırmadığı sürece nükleer silah üretimine devam edeceğini duyurdu.

Dün Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider KuzeyKore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığının insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki göstermişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan açıklamada, ABD'nin son yaptırımlarının, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" ifadesi kullanılmıştı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
ABD askerinin Suriye'den çekilmesinin sonuçları ne olur?ABD askerinin Suriye'den çekilmesinin sonuçları ne olur?
Havice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldıHavice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore ABD nükleer

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Okuyucu Yorumları 3 yorum
sonuna kadar haklı Kore,abd olacak İsrail de olacak ama başka kimsede olmayacak,yok öyle bir dünya.
E haklı ama işte aynı zamanda da haksız - anlatabiliyor muyum ?
Çin ve rusya nın planı bence bu hedef g.kore yi abd himayesinden çıkarıp kendi bloklarına çekmekti Büyük ölçüde başardılar iki kardeş ülke barıştı abd masa dışında kaldı O yüzden abd ye tehditlere devam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler erkeklerin Menbiç'ten çıkmasına izin vermiyor!

Teröristler erkeklerin Menbiç'ten çıkmasına izin vermiyor!

ABD askerinin Suriye'den çekilmesinin sonuçları ne olur?

ABD askerinin Suriye'den çekilmesinin sonuçları ne olur?

Havice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldı

Havice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldı

Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı

'Yapay zeka' oteli açıldı

ABD Senatosu geçici bütçeyi onayladı

ABD'de kriz aşıldı, kritik madde geçmedi

Karadeniz’de kriz! Savaş gemileri yola çıktı

Karadeniz’de kriz! Savaş gemileri yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.