HABER

Dünyayı mavi kahverengi gözlerle görüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde biri 11, diğeri 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor - Baba Suat Selman: - "Okul ortamında biraz sıkıntı yaşadık ama yavaş yavaş arkadaşlarının sağduyusu ve kendisinin özel çocuk olduğunu anlayınca sıkıntıyı aşmış olduk" - Büyük kardeş Mehmet Selman: - "Kardeşim doğduktan sonra kendimi sevmeye başladım. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olduğu için şaşırdım"

UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan iki kardeş, biri mavi diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkati çekiyor.

Suat (36) ve Esra Selman (28) çiftinin ilk çocuğu 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin ayrı renklerde olduğu, doğumundan birkaç ay sonra ailesi tarafından fark edildi.

Bir gözü mavi diğeri kahverengi olan Mehmet Selman'ın 4 yaşındaki kardeşi Kerem de tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi.

Baba Suat Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Mehmet'in gözlerinin farklı renklerde olduğunu gözlemledikten sonra çevresindeki bazı kişilerin, 6 ay içinde bu durumun normale dönebileceğini söylediğini aktardı.

Oğlunun 6 ayını doldurmasının ardından göz renklerinin koyulaştığını dile getiren Selman, şöyle devam etti:

"Başlarda biz bunu kendimize konduramadık. Sonra çevremizde, gittiğimiz topluluklarda ilgi görmek açıkçası hoşumuza gitti. Özel bir çocuk olduğunu o zaman daha iyi anladık. İlerleyen zamanlarda görme sıkıntısı olabileceğini söylediler, bilhassa mavi gözünde. Yaklaşık 9 aylıkken havaleden dolayı çocuğumuz işitme kaybı yaşamıştı. İşitme tetkiklerine gittiğimizde doktorlar, gözlerinde de sıkıntı olabileceğini söyledi. Gerekli testleri yaptılar ama gözlerinde bir problem olmadığı, sadece renklerde değişiklik olduğunu tespit ettiler. Çocuk 5-6 yaşlarında toplumun verdiği tepkilerden rahatsız olmaya başladı. Bazen çok sıkıldığında bir gözünü kapatarak tepkilere karşılık verdi. Sonra o da yavaş yavaş alışmaya başladı. Okul ortamında biraz sıkıntı yaşadık ama yavaş yavaş arkadaşlarının sağduyusu ve kendisinin özel çocuk olduğunu anlayınca sıkıntıyı aşmış olduk."

- "Bize böyle özel çocuklar nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz"

Selman, ikinci çocukları Kerem'in de doğumundan birkaç ay sonra gözlerinin birinin mavi diğerinin kahverengi olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadıklarını vurguladı.

Hem kendilerinin hem de çocuklarının ilgi görmekten bazen rahatsızlık duyduklarını anlatan Selman, "Bir yandan da Allah'a şükrediyoruz, bize böyle özel çocuklar nasip ettiği için. İlgi görüyorlar. Bazen kendileri rahatsız oluyor, bazen bizim de rahatsız olduğumuz anlar oluyor. Çok ilgi görmek de iyi değil." dedi.

Anne Esra Selman ise oğullarının bu durumundan dolayı şanslı bir anne olduğunu hissettiğini belirtti.

Kardeşlerden Mehmet Selman, gözlerindeki renk farklılığı nedeniyle önceleri sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Kardeşim doğduktan sonra kendimi sevmeye başladım. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olduğu için şaşırdım." diye konuştu.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Yangın tatbikatı heyecan yarattıYangın tatbikatı heyecan yarattı
Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandıDepremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz heterokromi kahverengi mavi

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.