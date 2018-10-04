"Dünyayı sadece Batı'nın deneyimleri ile okumak ütopik olur"

İSTANBUL (AA) - ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Çin Hindistan Enstitüsü Yönetici Ortağı Haiyan Wang, "Halen Çin'i Batılı deneyimlere dayanarak, Batılı gözlerle bakarak, Batılı tarzda düşünerek anlayabileceğimize inanıyoruz. Tarihçi Paul Cohen'in de kitabında belirttiği gibi Batı kendini olabilecek en kozmopolit kültür olarak görmeye devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'a katılan Çin Hindistan Enstitüsü Yönetici Ortağı Haiyan Wang, AA muhabirine, Çin'in ekonomik değişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in yükselişinin küresel bir güç olmayı ve tüm dünyanın sorumluluğu almak istemesinden kaynaklanmadığını belirten Wang, "Dünya, Çin'in ekonomik gelişmeler göstermeye başladığı ekonomik reform yılları olan 1970'lerden önce ne kadar fakir bir ülke olduğunu unutuyor. Çin, 1978 yılından bu yana, yıllık ortalama yüzde 8,5'lik bir büyüme gerçekleştirerek kişi başına milli gelirini 9 katına çıkardı.1978'de Çin'in dünya gayrisafi yurtiçi hasılası içindeki payı ise en düşük seviye olarak yüzde 2'lere kadar gerilemiştir. Günümüzde ise bu oran yükselerek devam etmektedir. Ancak, Çin'in Amerika'yı yakalamak için 2025'e kadar inovasyon, yapay zeka ve yatırım konularında daha çok yolu olacağı gözüküyor." ifadelerini kullandı.