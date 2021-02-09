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Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

09.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiğini bildirdi. İddialara göreyse yaptırımlara rağmen devam eden bu füze geliştirme programlarının arkasında ise siber saldırılardan elde edilen, yani 'çalınan' 300 milyon dolar var.

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesinin uzmanlar paneli raporuna göre, Kuzey Kore, askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergiledi.

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze savaş başlıkları test ettiğini ve taktik nükleer silahlar geliştirme hazırlıkları yaptığını duyurduğu belirtilen raporda, Pyongyang'ın nükleer tesislerin bakımını yaptığın ve balistik füze altyapısını geliştirdiği vurgulandı.

Peki Kuzey Kore sıkı yaptırımlara rağmen bu programları nasıl devam ettiriyor?

İngiliz basınında yer alan habere göre Kim Jong-un'un başında olduğu Kuzey Kore'de özellikle de 'Fisil izotop' adı verilen nükleer maddeyle geliştirilen silahlar için finansman siber saldırılar yoluyla gerçekleştirilen hırsızlıktan sağlanan parayla sağlanıyor.

Daily Mail'de yer alan iddiaya göre Kuzey Kore bu yolla 300 milyon dolar 'çaldı' ve bu parayı yaptırımlara rağmen nükleer silah geliştirmek için kullandı.

Fisil izotop, yavaş nötronlarla da parçalanabilen izotoplar için kullanılan bir tanımlama ve bu izotoplar, füzyon reaktörlerinde ve nükleer silahlarda yakıt olarak kullanılıyor. Fisil izotoplardan en yaygın kullanılanları U²³⁵ ve Pu²³⁹'.

İsmini vermeyen bir devlet görevlisinin sözlerine göre Kuzey Kore'nin geliştirdiği nükleer silahlar uzun, orta ve kısa menzilli olarak kullanılabilecek düzeyde çeşitliliğe sahip.

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore, yaptırımlara rağmen nükleer tesislerini korumakla yetinmedi ve balistik füzelerinin altyapısını geliştirdi. Bu süreçte yurt dışından materyal temini ve teknik destek de aldığı bağımsız yaptırım gözlemcileri tarafından açıklandı.

YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR

Kim Jong-un'un dün başkent Pyongyang'da gerçekleşen ve başında bulunduğu İşçi Partisi Merkez Komite toplantısındaki neşeli halleri gözden kaçmadı.

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde, kendisini provoke eden ülkeleri, "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit etmişti.

Ocak ayında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden hemen önce sergilediği yeni silahlarıyla ABD'ye mesaj verdiği konuşulan Kuzey Kore bu kez de ordusunu överek ülkesinin düşmanlarına göz açtırmayacağını iddia etti.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'un Kuzey Kore ordusunun kuruluş yılında yayımladığı haberde, "Halkımızın ordusu, her türlü savaşa karşı cevap verebilecek güçlü savaş becerilerine sahip, yenilmez ve güçlü bir ordudur." ifadesine yer verildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin, kendisini provoke eden ülkeleri "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit ettiği aktarıldı.


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