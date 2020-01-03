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  4. Dünyayı sarsan saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama

Dünyayı sarsan saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı.

Dünyayı sarsan saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus medyasına yapılan yazılı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesi nedeniyle İran halkına taziye iletildi.

Süleymani’nin, İran’ın çıkarlarına hizmet etmeye adanmış bir şahsiyet olduğu belirtilen açıklamada, “Süleymani’nin Amerika tarafından Bağdat’ta gerçekleştirilen roket saldırısında öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak maceracı bir adım olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak’taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Rusya süleymani

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