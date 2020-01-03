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  4. Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Dünyayı ayağa kaldıran İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastte olay yerinin fotoğrafları tartışma yarattı. Yayımlanan fotoğraflarda teşhis etmesi imkansız hale gelen cesetlerden birinin elinde görülen yüzük Süleymani'nin ikonik yüzüğüyle aynıydı.

Bağdat'a düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

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Saldırıda Kasım Süleymani haricinde İran destekli Haşdi Şabi'nin iki komutanı da vardı. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda cesetlerin tanınmaz halde olduğu görülürken bir fotoğraf oldukça önemliydi.

Zira o fotoğrafta cesetlerin birinin elinde olan yüzük Kasım Süleymani'nin elinde olan yüzükle aynıydı.

Öte yandan 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat’taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi.

Bağdat Uluslararası Havaalanı’na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda Süleymani ile Mühendis’i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Cesetlerin DNA testi için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

"TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
abd irana girecek
karma! bakalım sonu ne olacak! gravatlı bürokratların, halklarına büyük kaos yaşaracakları hamlenin bedeli ne olacak? büyük hata!!!
haşdi şabi dediğin örgütün abd'nin köpekliğini yapan taşeron terör örgütlerinden hiç bir farkı yok, hatta çok daha fazla barbar bir örgüt, güzel dinimizle hiç bir alakası olmayan İran, mazlum coğrafyalarda yaptıklarının cezasını o veya bu şekilde elbette çekecek
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