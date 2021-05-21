Dünyayı şaşkına çeviren olay! Cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde 14 ceset bulundu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 14 ceset bulundu.

20'YE YAKIN CİNAYET İŞLEMİŞ

Savcılık, 2005'te polis teşkilatından atılan Hugo Osorio Chavez'in (51), 10 yıldan fazla sürede 20'ye yakın cinayet işlediğinden şüphelenildiğini bildirdi.

Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

14 CESET BULUNDU

Polis ekipleri, şüphelinin Chalchuapa kentindeki evinde yaptığı aramada, bahçeye gömülü 14 ceset buldu.

Cesetler, DNA testi için adli tıbba sevk edilirken ölüleri gizlemek için Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı.





