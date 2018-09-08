İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Lübnanlı yazar Asma Wahba, Arapça konuşulmayan bir ülkede kitaplarını imzalamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bir yazarın öncelikli hedefi kitaplarını satmak değil, insanlara fikirlerini ve düşüncelerini anlatmaktır. İsteğimiz daha çok sayıda insanın kitaplarımızı görmesidir. Çünkü dünyayı siyaset değil kültür değiştirecek." dedi.

Kitaplarını imzalamak ve Türkiye'deki okuyucularla buluşmak için 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı kapsamında İstanbul'a gelen Lübnanlı gazeteci, edebiyatçı yazar Wahba, kitaplarını ve projelerini AA muhabirine anlattı.

Çok sevdiği Türkiye'ye gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Wahba, "Son kitabım Suudi Aşık'ın imza günü için fuara geldim. Dört kitabım var ve bunların İngilizce ve Türkçe'ye tercüme edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Hayatın içinde yeri olmayan şeylere romanlarında yer vermediğini, rüyalardan değil gerçek hikayelerden esinlenerek kitaplarını yazdığını belirten Wahba, "Hayatımızdaki en önemli ve en güzel şey olan aşkla ilgili yazmak istedim. Aşk yaşanır, biz gerçek aşkı yaşıyoruz. Kitaplarımı okuduğunuzda yazış tarzımı daha iyi anlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.