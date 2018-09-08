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"Dünyayı siyaset değil kültür değiştirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Lübnanlı edebiyatçı yazar Asma Wahba: - "Yazarlar için kendi ülkeleri dışında, Arap yazarlar için de özellikle Arapça konuşulmayan bir ülkede kitaplarını imzalamak önemli. Bir yazarın öncelikli hedefi kitaplarını satmak değil, insanlara fikirlerini ve düşüncelerini anlatmaktır. İsteğimiz daha çok sayıda insanın kitaplarımızı görmesidir. Çünkü dünyayı siyaset değil kültür değiştirecek" - "Romanlarımda vermek istediğim mesaj aşkın kötü insanları bile değiştirebileceği. Günümüzde bu çok önemli" - "Bu kitap fuarının bir güzel tarafı da ortak kültürümüz sayesinde Türk halkıyla bağlantı kurmamız ve kendimizi anlatmamız"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Lübnanlı yazar Asma Wahba, Arapça konuşulmayan bir ülkede kitaplarını imzalamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bir yazarın öncelikli hedefi kitaplarını satmak değil, insanlara fikirlerini ve düşüncelerini anlatmaktır. İsteğimiz daha çok sayıda insanın kitaplarımızı görmesidir. Çünkü dünyayı siyaset değil kültür değiştirecek." dedi.

Kitaplarını imzalamak ve Türkiye'deki okuyucularla buluşmak için 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı kapsamında İstanbul'a gelen Lübnanlı gazeteci, edebiyatçı yazar Wahba, kitaplarını ve projelerini AA muhabirine anlattı.

Çok sevdiği Türkiye'ye gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Wahba, "Son kitabım Suudi Aşık'ın imza günü için fuara geldim. Dört kitabım var ve bunların İngilizce ve Türkçe'ye tercüme edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Hayatın içinde yeri olmayan şeylere romanlarında yer vermediğini, rüyalardan değil gerçek hikayelerden esinlenerek kitaplarını yazdığını belirten Wahba, "Hayatımızdaki en önemli ve en güzel şey olan aşkla ilgili yazmak istedim. Aşk yaşanır, biz gerçek aşkı yaşıyoruz. Kitaplarımı okuduğunuzda yazış tarzımı daha iyi anlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

- "Aşk kötü insanları bile değiştirebilir"

Wahba, gerçek aşkı konu alan ve bu yıl çıkan "Suudi Aşık" kitabının Lübnan'da çok satanlar listesine girdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Romanda hikayesini anlattığım kişileri şahsen tanıyorum. Suudi erkek ile Lübnanlı kız arkadaşım. Suudi Arabistan'da erkeklerin ilk evliliğini farklı bir ülkeden yapmasına izin verilmediği için evlenemediler. Onu çok seviyordu fakat evlenemediler. "DEAŞ Dansçısı" kitabımda ise Suriyeli bir kız ile Suriye'de savaşan Ürdünlü bir gencin hikayesini anlattım. Aşk hayatlarını nasıl değiştirdi bunu anlattım. Romanlarımda vermek istediğim mesaj aşkın kötü insanları bile değiştirebileceği. Günümüzde bu çok önemli."

- "Arapça kitap fuarı muhteşem bir fikir"

Lübnanlı roman yazarı, gazeteci ve televizyon sunucusu Asma Wahba (Esma Vehbe), Türk kitaplarının zengin bir edebiyat kültürüne ev sahipliği yaptığını, Türk yazarları da tanıyan bir okur olarak daha fazla kitabın Türkçe'den Arapça'ya tercüme edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Wahba, Türkiye'deki okuyucuların Arap yazarlar için çok önemli olduğunu, Arap kitap sektörünün de Türkiye için önem taşıdığını ifade ederek, "Bu kitap fuarının bir güzel tarafı da ortak kültürümüz sayesinde Türk halkıyla bağlantı kurmamız ve kendimizi anlatmamız." dedi.

- "Araplar Türkiye'ye gelmeyi seviyor"

Türk insanının kendisine çok ilgi gösterdiğini fakat dil konusunda sorun yaşadıklarını anlatan Asma Wahba, kitaplarının Türkçe'ye tercüme edilmesinin kendisi için önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Arap ülkesi olmayan bir ülkede Arapça kitap fuarı düzenlenmesinin muhteşem bir fikir olduğunu vurgulayan Wahba, şöyle devam etti:

"Bu fuarın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Kitaplarımı çok sevdiğim Türkiye'de imzalamak benim için gurur verici. Türkiye'de bir Arapça kitap fuarı ayrıca önemli çünkü çok sayıda Arap Türkiye'ye gelmeyi seviyor ve burada bir piyasa oluşuyor. Türkler ve Araplar bundan fayda sağlıyor. Ayrıca yazarlar için kendi ülkeleri dışında, Arap yazarlar için de özellikle Arapça konuşulmayan bir ülkede kitaplarını imzalamak önemli. Bir yazarın öncelikli hedefi kitaplarını satmak değil, insanlara fikirlerini ve düşüncelerini anlatmaktır. İstediğimiz daha çok sayıda insanın kitaplarımızı görmesidir. Çünkü dünyayı siyaset değil kültür değiştirecek."

"Suudi Aşık" kitabının bir televizyon dizisine uyarlanacağını belirten Wahba, ayrıca ABD'li bir şirketle imzaladığı anlaşmayla "DEAŞ Dançısı" kitabının ABD'de bir müzikale dönüşeceği bilgisini verdi.

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