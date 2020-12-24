Dünyayı şoke eden suikastla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD’nin hava saldırısıyla 3 Ocak’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani’nin suikasttan yarım saat önceye ait yeni görüntüler yayınlandı.
İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani'nin öldürülmeden yaklaşık yarım saat öncesine ait yayınladığı görüntüde, Kasım Süleymaninin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak’ta Irak’ta düzenlenen suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünden yarım saat önceki anlar yayınlandı.
Görüntülerde ayrıca Süleymani’nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar görüldü.
Araçların otoyoldan geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.