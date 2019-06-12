"Dünyayı 'süs'lemek istiyoruz"

ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye'de peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ekili alan bakımından ikinci sıraya sahip Sakarya'da yetiştirilen çiçek ve bitkiler, diğer ülkeleri de süslüyor.

Sapanca ve Arifiye ilçelerinde yıllar önce kadınların evlerinin bahçelerine şimşir fidanı ekerek tohumlarını attığı sektör, bugün Sakarya'da yaklaşık 40 bin kişiyle faaliyet gösteriyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin hem sanayi hem de zirai anlamda ürettiğini, süs bitkiciliği sektörünün de günden güne yükseldiğini söyledi.

Zirai üretimde süs bitkiciliğinin önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Altuğ, şu anda dış mekan süs bitkiciliği üretiminde ülkenin çok büyük firmalarının Sakarya'da konuşlandığını bildirdi.

Sakaryalı firmaların sektörde yaklaşık 11 bin dekarda üretim yaptığına işaret eden Altuğ, şöyle konuştu:

"Yıllar önce altlık ve bazı fidanlarını yurt dışından alan firmalar ithalatı kesti, ihracat yapar pozisyona geldi. Eskiden 20 milyon dolar civarında ithalat yapan firmalar, az da olsa ihracat yapar pozisyonda. 2018 itibarıyla firmalarımız, şehrimizden dünyanın değişik yerlerine, özellikle yakın coğrafyaya 1,5 milyon dolar civarında ihracat yaptı. İç pazarda ibreli, ibresiz ağaç ve çalı grubunda Sakarya şu anda lider pozisyonda, ağaç kısmında çok iyiyiz. Bütün dünyayı süslemek gibi bir niyetimiz var. Böyle sembol bir sloganımız var."