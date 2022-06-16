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Dünyayı tedirgin eden gelişme! Kuzey Kore'de koronavirüsün ardından yeni salgın iddiası

16.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'de koronavirüsün ardından yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi. Salgının boyutu ve türü açıklanmazken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının kontrol altına alınması için özel ilaç stokundan bağışta bulundu.

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Kuzey Kore'de koronavirüsün ardından yeni salgın iddiası

Koronavirüsle mücadele eden Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığın ortaya çıktı iddia edildi. Ülkenin güneydoğusundaki bir kentte ortaya çıkan hastalığın türü ve boyutu açıklanmadı. Söz konusu hastalıkla ilgili olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un özel ilaç stokundan bağışta bulundu.

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SALGININ BOYUTU VE TÜRÜ AÇIKLANMADI

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde yeni bir salgın hastalık tespit edildi.Salgının boyutu ve türü henüz açıklanmazken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının kontrol altına alınması için özel ilaç stokundan bağışta bulundu.

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"ORADA BİR SALGIN OLDUĞU DOĞRU"

Uzmanlar, Kuzey Kore'deki salgın hastalık iddialarının genellikle kirlenmiş yiyecek ve su yoluyla bulaşan tifo, dizanteri veya kolera gibi hastalıklar olduğunu ve bu yolla yeni halkla ilişkiler faaliyeti yürütüldüğünü kaydediyor.

Kuzey Kore'nin sağlık alanındaki gelişmeleri inceleyen internet sitesi prkhealth.org'un yöneticisi Ahn Kyung-su, "Kuzey Kore'de kızamık veya tifo salgını nadir değildir. Orada bir salgın olduğu doğru ama Kuzey Kore bunu Kim'in halkına değer verdiğini vurgulamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Kuzey Kore'deki mesele daha çok politik bir mesaj gibi." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 4,5 MİLYONU AŞTI

Kovid-19'un başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de nisan ayının sonundan itibaren vaka sayılarında ciddi artış olduğu belirtiliyor.

KCNA'ya göre, 26 milyon nüfuslu ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 4,55 milyonu aşarken salgın nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgına yakalananlardan yaklaşık 4,51 milyon kişi iyileşti, yaklaşık 46 bin 230 kişinin tedavisi sürüyor.

Kim, 9 Haziran'daki İşçi Partisi kongresinde yaptığı konuşmasında, Kovid-19 salgınında "ciddi kriz" aşamasını atlattıklarını açıklamıştı.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ediyor.

Kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kuzey Kore
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