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Dünyayı uyarıp, koronadan ölmüştü! Şimdi baba oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Çin'de koronavirüse karşı ilk uyarıları yapan doktorlardan Li Wenliang'ın eşi bugün doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Fu Xuejie, "Bana verdiğin son hediye dünyaya geldi" dedi.

Dünyayı uyarıp, koronadan ölmüştü! Şimdi baba oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak 7 milyondan fazla insana bulaşırken, worldometers’ın verilerine göre 420 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hastalıkla ilgili ilk resmi bulguların ortaya çıktığı Aralık 2019'da, Çin'de bu duruma dikkat çekmeye çalışan doktorlardan biri de Li Wenliang'dı. Bunun bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarılar yapan Wenliang, Pekin yönetimi tarafından susturulduğu iddialarının ardından hastalığa yakalanarak şubat ayında hayatını kaybetti.

Doktor Wenliang’ın acılı eşi Fu Xuejie, bu sabah Wuhan Hastanesi’nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kocasının ölümünün ardından zor günler geçiren Fu Xuejie, yerel basına bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

CENNETTEN GÖREBİLİYOR MUSUN?

Babasını hiç tanıyamayacak olan bebeğiyle ilgili sosyal medya platformu WeChat’ten duygusal bir paylaşım yapan Fu Xuejie, “Bunu cennetten görebiliyor musun? Bana verdiğin son hediye bugün dünyaya geldi. Ona kesinlikle çok iyi bakacağım” dedi.

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