HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyayı yeni bir Soğuk Savaş mı bekliyor?

Dünyayı yeni bir Soğuk Savaş mı bekliyor?

23.09.2020 03:45 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75'incisi, koronavirüs yüzünden liderlerin video aracılığıyla konuşmalarını yaptığı açılış etkinliğinin ardından başladı. Bu genel kurulun en çok göze çarpan özelliği ise ABD ve Çin arasındaki gerilimi gözler önüne sermesi.

Dünyayı yeni bir Soğuk Savaş mı bekliyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75'incisi, koronavirüs yüzünden liderlerin video aracılığıyla konuşmalarını yaptığı açılış etkinliğinin ardından başladı.

Bu genel kurulun en çok göze çarpan özelliği ise ABD ve Çin arasındaki gerilimi gözler önüne sermesi.

BBC'nin New York muhabiri Laura Trevelyan, uzmanlarla konuşarak ve genel kurula dair gözlemlerini yazarak dünyayı yeni bir soğuk savaşın bekleyip beklemediğini araştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce ABD' diyen politikası, ülkenin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesinde kendini gösterdi.

ABD, küresel alandan kendi kabuğuna çekilirken Çin ise BM'nin destekçisi olarak ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, özellikle pandemi zamanında iyice anlaşıldığı üzere dünyanın daha fazla birliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise önceden kaydedilen ve dün yayımlanan konuşmasında, dünyanın ABD ve Çin arasındaki rekabete bırakılamaması gerektiğini vurguladı.

Bu kutuplaşmış dünyanın yeniden bir askeri çatışmaya girip girmeyeceği ise kafalardaki en büyük soru işareti.

Guterres, yeni bir Soğuk Savaş ihtimaline karşı uyarıda bulunarak dünyanın tehlikeli bir yere doğru ilerlediğini ve iki büyük ekonomi arasında bölünmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump delivers a pre-recorded speech

'Ne soğuk ne sıcak savaş'

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ise konuşmasında ülkesinin ne soğuk ne de sıcak bir savaşa girmeye niyetinin olmadığını dile getirdi.

BBC'nin New York muhabiri Laura Trevelyan'a konuşan bir diplomat ise BM'deki genel tartışmaların eskiden daha çok yaratıcı bir kaos niteliğini taşıdığını şimdi daha çok bir kaosa dönüştüğünü söyledi.

Aynı diplomat şu anki düzende hangi dünya liderinin daha büyük bir güce sahip olduğunun bilinmediğini ekledi.

Her ne kadar Guterres konuşmasında dayanışmanın anahtar olduğunu söylese de bir saat sonra videosu yayımlanan Trump ise her ülkenin kendisinin yaptığı gibi yapması gerektiğini, yani kendi çıkarlarını öncelemesinin önemini dile getirdi.

Trump'ın yeniden seçilmesi ise bu tek taraflılığı daha da güçlendirebilir.

O yüzden ABD seçimlerinin sonuçları da bu açıdan ilgi çekici olacak.

Dünyada dengeler değişir, taraflar yeniden şekillenirken çok kutuplu dünyanın nasıl uyum sağlayacağı ve lider konumunda yeni bir ülkenin çıkıp çıkmayacağı en önemli mevzu olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyorUmre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Erdoğan'ın eleştirileri İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Erdoğan'ın eleştirileri İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Putin’den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması
Putin’den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Suudi Arabistan açıkladı! Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Tehlikeli bir dönüm noktasından geçiyoruz
İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması
Putin’den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması
Putin’den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.