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“Dünyayı yönetecek çocuklar yetişiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Merak eden, üreten, sorgulayan bireyler yetiştirme hedefiyle erken kayıtta indirim uygulayacağını açıklayan Doğa Koleji, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanarak başlattıkları bu kampanya ile ailelerin yanında olduklarını bildirdi.Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün daha fazla değer kazandığı günümüzde; anne-babalar için paha biçilemez duygulardan biri de çocuğunun iyi eğitim aldığını görmek oluyor.

“Dünyayı yönetecek çocuklar yetişiyor”

Merak eden, üreten, sorgulayan bireyler yetiştirme hedefiyle erken kayıtta indirim uygulayacağını açıklayan Doğa Koleji, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanarak başlattıkları bu kampanya ile ailelerin yanında olduklarını bildirdi.
Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün daha fazla değer kazandığı günümüzde; anne-babalar için paha biçilemez duygulardan biri de çocuğunun iyi eğitim aldığını görmek oluyor. Bu kapsamda eğitimde fırsat eşitliğini benimsediklerini aktaran Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, çocuklara anaokulundan itibaren geleceğine yön verme yetisi kazandırmanın önemine değinerek, “Yarının garantisi, geleceğin mimarı olan bütün çocuklarımız, ‘dünyayı yönetecek çocuklar yetiştiren okullarda’ eğitim almayı hak ediyor” dedi.
Erken kayıtta indirim ve ödeme kolaylığı
Erken kayıtta indirim ve ödeme kolaylığı imkanlarıyla velilerin yanında olduklarını bildiren Lüle, “Girişimci ve sorumluluk alan, 21. yüzyıl becerilerine sahip, merak eden, üreten, sorgulayan, problem çözen, girişimci ve sorumluluk alan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim bursu, erken kayıtta indirim ve ödeme kolaylığı imkanlarıyla velilerimizin daima yanında oluyoruz” diye konuştu.
“Her çocuk, iyi eğitim almayı hak ediyor”
Okullarında proje modelli eğitim anlayışını uyguladıklarını kaydeden Lüle, “Öğrencilerin bilimsel düşünce becerilerine sahip, bilgiyi doğru kullanmanın yanı sıra yeni bilgiler üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü yetişmesini sağlayacak bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Her çocuk kuşkusuz ki iyi eğitim almayı hak ediyor. Çocuklarının iyi eğitim aldığını görmenin mutluluğunu yaşayan aileler, gündelik hayatın koşturmacasında bir de çocuğunu düşünmek zorunda kalmıyor” şeklinde konuştu.
İyi bir eğitim kurumunun, eğitim programlarını oluştururken dijital çağdan ve teknolojiden yararlanması gerektiğini kaydeden Lüle, ”Kaliteli eğitimde; erken yaşta yabancı dil eğitimine önem verilmesi ve kariyer planlarının iyi şekillendirilmesi önem taşıyor. Öğrencilerin akademik altyapısı ve başarılarının geliştirilmesinin yanında; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ruhsal ve fiziksel gelişimleri de sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak; Doğa Koleji tarafından geliştirilen Doğa Kişilik Temelli Yönlendirme Testi’ni uyguladıklarını belirten Lüle, “Bu test, öğrencilerin kendi merak ve tercihlerinin yanında, kişilik özelliklerine de uygun projelere yönlendirilmelerini sağlıyor. Öğrencilerin akademik gelişiminin yanında tutum ve davranışlarını da analizler yaparak takip ediyor ”dedi.
6 yeni kampüs
Eğitim verdiği öğrenci sayısı hedefini 90 bine çıkaran kolej, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İzmir Torbalı, Ankara Bağlıca, Konya Beyşehir, Çanakkale Biga, Giresun ve Adıyaman’da açacağı 6 yeni kampüs ile birlikte kampüs sayısını ise 130’a çıkaracak.

“Dünyayı yönetecek çocuklar yetişiyor”

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