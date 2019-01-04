DUP Brexit anlaşmasına destek vermeyecek

Öte yandan İngiliz hükümetinin, AB’den anlaşmasız ayrılık senaryosu kapsamında Kuzey İrlanda’ya bin polisten oluşan bir takviye göndereceği bildirildi. Kararın, iki İrlanda arasında oluşacak sınırla ilgili olarak toplumsal olayların baş göstermesi ihtimaline karşı Kuzey İrlanda polisinin talebi üzerine alındığı belirtildi.

May, DUP'u ikna etmek için bir süredir parti yetkileri ile müzakere yürütüyordu.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının kendilerini “anlaşmasız ayrılık” seçeceğinden daha fazla kaygılandırdığını ifade eden Wilson, “tedbir maddesini” de “hile” olarak nitelendirdi.

- Tedbir maddesi

Brexit anlaşmasının tepki çeken “tedbir maddesi”, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

"Tedbir maddesi" ile İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılması yer alıyor.

Eleştirenler, bu maddeyle İngiltere'nin toprak ve anayasal bütünlüğünün zarar göreceğini ileri sürüyor.

Başbakan May, Brexit anlaşmasının parlamentodan onay alamaması ihtimaline karşı ülkesinin AB’den anlaşmasız olarak ayrılması için hazırlıklara hız vermişti.

İngiliz hükümeti anlaşmasız ayrılık senaryosuna hazırlıklar için 2 milyar sterlin bütçe ayırırken, iç güvenlikte ve gümrük kapılarında askeri birliklerin görevlendirilmesi gündeme almıştı.