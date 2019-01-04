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DUP Brexit anlaşmasına destek vermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Demokratik Birlik Partisi (DUP) Brexit sözcüsü Sammy Wilson: - "(Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanması) Hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz" - İngiliz hükümeti AB’den anlaşmasız ayrılık senaryosu kapsamında Kuzey İrlanda’ya bin polisten oluşan bir takviye gönderecek

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP), Brexit anlaşmasına parlamentoda destek vermeyeceğini açıkladı.

May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı partisi DUP’un Brexit sözcüsü Sammy Wilson, ocak ayının üçüncü haftasında İngiliz parlamentosunda yapılacak Brexit anlaşması oylamasında ret oyu vereceklerini bildirdi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye açıklamalarda bulunan Wilson, partisinin Brexit anlaşmasına parlamentoda destek verip vermeyeceği sorusuna, “Hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz.” yanıtını verdi.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının kendilerini “anlaşmasız ayrılık” seçeceğinden daha fazla kaygılandırdığını ifade eden Wilson, “tedbir maddesini” de “hile” olarak nitelendirdi.

May, DUP'u ikna etmek için bir süredir parti yetkileri ile müzakere yürütüyordu.

Öte yandan İngiliz hükümetinin, AB’den anlaşmasız ayrılık senaryosu kapsamında Kuzey İrlanda’ya bin polisten oluşan bir takviye göndereceği bildirildi. Kararın, iki İrlanda arasında oluşacak sınırla ilgili olarak toplumsal olayların baş göstermesi ihtimaline karşı Kuzey İrlanda polisinin talebi üzerine alındığı belirtildi.

- Tedbir maddesi

Brexit anlaşmasının tepki çeken “tedbir maddesi”, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

"Tedbir maddesi" ile İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılması yer alıyor.

Eleştirenler, bu maddeyle İngiltere'nin toprak ve anayasal bütünlüğünün zarar göreceğini ileri sürüyor.

Başbakan May, Brexit anlaşmasının parlamentodan onay alamaması ihtimaline karşı ülkesinin AB’den anlaşmasız olarak ayrılması için hazırlıklara hız vermişti.

İngiliz hükümeti anlaşmasız ayrılık senaryosuna hazırlıklar için 2 milyar sterlin bütçe ayırırken, iç güvenlikte ve gümrük kapılarında askeri birliklerin görevlendirilmesi gündeme almıştı.

- İrlanda sorunu

Uzun yıllar ayrılıkçı Katolikler ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasında çatışmalara sahne olan Kuzey İrlanda'da bu tarihi gerilim Brexit'e de yansımış bulunuyor.

Adaya barışı getiren anlaşmaya göre Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır bulunmaması gerekiyor.

Bu zorunluluk, İngiltere'nin bütün Brexit müzakereleri tıkayan ve süreci krize dönüştüren "tedbir maddesi"nin de temelinde yer alıyor.

Protestanlar İngiltere ile aralarına dolaylı sınır girmesini istemezken, Katolikler aynı hassasiyeti İrlanda Cumhuriyeti konusunda taşıyor. Bu soruna tarafları tatmin edecek bir çözüm bulunamaması halinde, adanın yeniden terör ve çatışma günlerine dönebileceği uyarısında bulunuluyor.

Belfast Anlaşması'na göre Katolik ve Protestanların ortak hükümetiyle yönetilmesi gereken Kuzey İrlanda'da, geçen yıl bozulan hükümetin yerine yenisi de henüz kurulamadı.

May, 2017'de yapılan erken seçimde parlamentoda tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili sayısına erişememiş, DUP'un 10 milletvekilinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Kuzey İrlanda Sammy Wilson Theresa May

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