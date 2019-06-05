Dupnisa Mağarası'na ziyaretçi ilgisi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın turizme açık olan tek mağarası Dupnisa'nın ekosistemi ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan, sürekli akan bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor. Bu bölümün aydınlatması da yapılmıyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası içinde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasa barınıyor.

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve 16 türden yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Bu doğa harikasının görülmeye değer ender yerlerden olduğunu belirten Bilgin, daha önce bazı bölümleri yerleşim yeri olarak kullanılan mağaranın arkeolojik açıdan da önemine vurgu yaptı.

Dupnisa Mağarası'nın milyon yıllık geçmişe sahip olduğunu aktaran Bilgin, "Dupnisa Mağarası çok zengin bir ekosisteme sahip. Zengin damla taş oluşumlarının bulunduğu, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip sarkıt, dikit, sütunlar, perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran görünüme sahip mağara yerli ve yabancı misafirlerini adeta büyülüyor. Mağarada özellikle 1 santimetrelik sarkıtların yaklaşık 60 yılda oluştuğunu hesap edecek olursak, milyon yıllık bir geçmişinin olduğunu görmekteyiz." dedi.

Dupnisa'nın özellikli bir mağara olduğunu anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan mağarayı bu sezon ziyarete açıldığı 15 Mayıs'tan bu yana 14 bin 500 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 9 günlük bayram tatilinde de mağarayı 30 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz.

Mağaramızın yolu ve ışıklandırmasını yeniden yapacağız. Daha fazla yerli ve yabancı turisti burada misafir etmek istiyoruz. Daha fazla yerli ve yabancı turisti buraya çekmek istiyoruz."

