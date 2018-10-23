Duque, ELN ile müzakere için rehine şartını yineledi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile müzakerelerin, bu örgütün şiddet eylemlerine son vermesine ve rehineleri bırakmasına bağlı olduğunu yineledi. Duque, Avrupa ziyaretinin ilk durakları İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giuseppe Conte, Vatikan'da da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Duque, ELN ile müzakereleri durdurarak ortaya koydukları tavra, İtalyan otoritelerinden de destek aldıklarını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Duque, hükümetin ELN ile müzakerelere yeniden başlamasının, örgütün bütün rehineleri serbest bırakması ve tüm şiddet eylemlerine son vermesiyle mümkün olabileceğini tekrar etti. - İtalya ile ticari ilişkiler öncelikli konu "İyi dost" olarak nitelediği Conte ile görüşmelerinde öncelikli konunun Kolombiya ve İtalya arasındaki ticari ilişkiler olduğunu aktaran Duque, ülkesinin, İtalya'ya ihracatını artırdığını ve İtalyan yatırımcıların da Kolombiya'da iş yaptıklarını belirtti.

Duque, İtalyan yatırımcıların altyapı başta olmak üzere yenilenebilir enerji, tarıma dayalı sanayi, finans hizmetleri, sigortacılık ve finans sektöründeki teknolojik altyapı konularında ülkesine yatırıma devam etmesini istediklerini ve bu yönde çalıştıklarına değindi. Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının ve uygulamalarını da gündeme geldiğini ileten Duque, görüşmelerinde Venezuelalı göçmenler konusunun da ele alındığını dile getirdi. Duque, Venezuela'daki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Kolombiya'ya göç eden Venezuelalıları "kardeşçe" ağırladıklarını vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "diktatör" ifadesini kullanan Duque, bu ülkedeki durum karşısında İtalya'nın tavrını takdir ettiklerini belirtti. Ülke basınında ziyarete ilişkin çıkan haberlerde de Papa Franciscus'un, Duque'yi kabulünde, konuk devlet başkanına ülkesinde ayrılık oluşturan noktaların üstesinden gelmesini ve Kolombiyalıları birleştirmesini istediği belirtildi.

Papa, FARC ile yapılan barış anlaşmasını desteklemek amacıyla Eylül 2017'de Kolombiya'yı ziyaret etmişti. - Duque'nin programı Avrupa turuna Belçika ziyareti ile devam edecek Duque, Brüksel'de bu ülkenin Başbakanı Charles Michel ve Avrupa Yatırım Bankası yetkilileriyle bir araya gelecek. Duque daha sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek. Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin programının, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapılacak toplantıyla sona ermesi bekleniyor.

Duque, ELN ile müzakere için rehine şartını yineledi

- Duque, İtalya ve Vatikan'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada ELN ile elindeki rehineleri bırakmadan ve şiddet eylemlerine son vermeden görüşme olmayacağını belirtti

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