Duque, görev süresinin uzatılmasına karşı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2022'de dolacak görev süresine bir yıl eklenmesine sıcak bakmıyor.

Kolombiya'da Senato Başkanı Ernesto Macias'ın, Duque'nin görev süresinin 2023 yılına uzatılması yönündeki teklifi, ülkede tartışılmaya devam ediyor.

Devlet Başkanı Duque, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macias'ın teklifine ya da yeniden seçilmeye sıcak bakmadığını vurguladı.

Görevine 7 Ağustos'ta başlayan, 2022 yılına kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturacak Duque, "Kolombiyalılar beni 4 yıllığına seçti. Ne yeniden seçilmeyi ne de görev süresinin uzatılmasını arzu ediyorum. Bu süre içerisinde Kolombiya ve Kolombiyalıların sevgisini kazanmak için çalışacağım. Hedefimiz, meşruiyetin, girişimciliğin ve eşitliğin ülkesini inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez de sosyal medya hesabından benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Kolombiyalıların, kendilerini 4 yıllığına seçtiğini hatırlatan Ramirez, aksi bir durumun anayasaya zarar vereceğine dikkati çekmişti.

