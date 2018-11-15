HABER

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 08:59 | Son Güncelleme

Adana'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, dakikalarca kovalamaca yaşanmasına neden oldu. Önce D-400 karayolunu, ardından ara sokakları birbirine katan şüpheli izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Barış Mahallesi 50168 Sokak'ta durmak zorunda kalan sürücü, uzun süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisler, alkol aldığı için kaçtığını söyleyen sürücü Faruk Y.'nin aracından çıkanları göründüğünde ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çok sayıda polis ekibini peşine takan alkollü sürücü, İfadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

100 şişe alkol çıktı!

1 / 4

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü, kovalacayla yaklaşık 8 kilometre sonra yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün aracında yapılan aramada, koliler halinde 100 şişeden fazla bira bulundu.
2 / 4

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında polis ekipleri, şüphe üzerine 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. D-400 karayolunda ilerleyen otomobil, Girne Köprüsü üzerinden Seyhan ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde hızla ilerleyen sürücü, havaalanı kavşağında önlem alan polisleri fark edince altı geçide yöneldi.
3 / 4

Kavşakta önlem alan polislere yakalanmamak için Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne dönen sürücü, daha sonra Vefa Caddesi'ne yöneldi. Peşine çok sayıda polis ekibini takan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeyi denedi, ancak başarılı olamadı. Barış Mahallesi 50168 Sokak'ta durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
4 / 4

Kimlik kontrolünde adının Faruk Y. olduğu belirlenen şüpheli, alkol aldığı için kaçtığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu. Biraların faturalı olduğunu belirten ve 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk Y., ifadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis adana

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.