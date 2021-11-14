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  4. 'Dur' ihtarına uymadı! Önce polisten sonra da gazetecilerden kaçmak istedi

'Dur' ihtarına uymadı! Önce polisten sonra da gazetecilerden kaçmak istedi

14.11.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, araçtan indirilirken bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

'Dur' ihtarına uymadı! Önce polisten sonra da gazetecilerden kaçmak istedi

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün ihtara uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesinde yakalandı.

GAZETECİLERDEN DE KAÇMAK İSTEDİ

Araçtan indirilen sürücü Mefayir A. (45) karşısında basın mensuplarını görünce bu kez de uzaklaşarak kameramanlardan kaçmak istedi. Şahsı kaçmaması için tutan polis memurları sürücüyü polis aracına bindirdi.

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EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin sürücüye yaptığı alkol muayenesinde sürücü 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Aksaray
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