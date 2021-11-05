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"Dur" ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı! Önce polise, sonra polis aracına çarptı

05.11.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca süren kovalamaca otomobil sürücüsünün, önünü kesen polis aracına çarpmasıyla son buldu. Ardından sürücüsü araçtan inerek yaya olarak kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin aracından ruhsatsız tabanca çıktı.

"Dur" ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı! Önce polise, sonra polis aracına çarptı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması atan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü Mücahit T., ihtara uymayarak uygulama noktasından bir polise çarparak kaçtı.

"YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI"

Yapılan anons üzerine ekipler Mücahit T.’nin kullandığı otomobili kovalamaya başladı. 5 kilometre boyunca kaçan sürücü Mücahit T., önünü kesen polis aracına çarptıktan sonra durdu. Ardından araçtan hızla inen Mücahit T., yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekipleri, Mücahit T.’yi bir apartmanın girişinde saklanırken kıskıvrak yakalandı.

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Şüphelinin kullandığı araçta yapılan incelemelerde bir adet ruhsatsız tabanca buldu. Şüpheli Mücahit T.’in çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Kaçan aracın kendisine çarpması sonucu hafif yaralanan polis memuru tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

(İHA)

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Adana
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