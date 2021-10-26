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  4. "Dur" ihtarına uymadı, savunması şaşırttı: Sirenleri para ile satıyorlar

"Dur" ihtarına uymadı, savunması şaşırttı: Sirenleri para ile satıyorlar

26.10.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü polisin "Neden durmadın?" sorusuna ise, "O sirenleri para ile satılıyor” diye cevap verdi.

"Dur" ihtarına uymadı, savunması şaşırttı: Sirenleri para ile satıyorlar

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması atan polis ekipleri, otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü Mustafa Ç. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarına hiçe sayarak kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri’nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.

"PARA İLE SATIYORLAR"

Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine "Siren çalıp megafonlarla uyardığımız halde neden durmadın?" sorusuna, ”O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım” diye cevap vererek kendisini savundu.

Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

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Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç’nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

(İHA)

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polis Adana
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