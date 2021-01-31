"Dur ihtarına uymadığı için" polisin ateş açtığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçemizde yapılan uygulama sırasında bir araç 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmıştır. Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği de konuyla ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldığını belirtti:

Polis, E.Ç. ve araçtaki diğer kişilerin poliste çok sayıda suç kaydının olduğunu belirtti ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Polisin ateş etmesi ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kaldırıma çarparak durdu. Üç kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken 31 yaşındaki yaralı E.Ç. Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan ve "uyuşturucu madde bulundurduğu" suçlamasıyla polisin takip ettiği araç içindeki bir kişi, polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

"Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı (E.Ç.) adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan (F.E.), (E.Ç.), (A.A.K.A.) ve (C.S.) isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir.

"Konu ile ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır."

