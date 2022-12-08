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  4. 'Dur' ihtarına uymadılar! Otomobil kontrolden çıkıp takla attı

'Dur' ihtarına uymadılar! Otomobil kontrolden çıkıp takla attı

08.12.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de "dur" ihtarına uymayıp polisten kaçan 4 kişi, kaza yapınca yaralandı. Yaralılar Rize'deki hastanelere kaldırılırken bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

'Dur' ihtarına uymadılar! Otomobil kontrolden çıkıp takla attı

Rize'de "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan 4 kişi, kovalamaca sırasında araçlarının kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaralandı.

Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.C.D'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

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Araçtakiler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yunus timlerince takibe alınan araç, Menderes Bulvarında kontrolden çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada otomobilde bulunan M.Ö, M.A, N.Ç. ve sürücü yaralandı. Yaralılar Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü S.C.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (AA)

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