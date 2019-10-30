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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı(EKİYLE YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı.

Cavit AKGÜN-Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, sürücü Ünal Karataş (45) ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Menteşe'de görevli ekiplere haber merkezi tarafından aracın plakası ve istikameti verilerek, ekiplerden aracın durdurulması istendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETİNİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Salih Akkuş, "Polis arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi. Öte yandan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise hastaneye gelerek yaralı polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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