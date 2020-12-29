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’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Avratla kavga ettim kapıyı vurup çıktım"

29.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Antalya’da trafik ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçıp, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan sürücü, 2.84 promil alkollü çıktı.

Antalya’da trafik ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçıp, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan sürücü, 2.84 promil alkollü çıktı. Zafer S. isimli sürücü bekçilere adeta yalvararak “Toprağım beni kurtar. Avratla kavga ettim. Değilse hayatta böyle çıkmazdım” dedi. Zafer S.’ye alkollü araç kullanmak, ’dur’ ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten ceza uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay el konuldu. Polis karakoluna götürülen şahsa; sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, maske takmamaktan 900 TL ceza uygulandı.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 07 NA 2246 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu ve Hastane Caddelerinin kesiştiği kavşakta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durduruldu.
Aracı kullanan Zafer S.’nin yapılan alkol kontrolünde 2.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, ’dur’ ihtarına uymamak ve trafiği aksatıp, tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından bin 804 TL para cezası uygulandı. Zafer S.’nin sürücü belgesine alkollü araç kullanmasından dolayı 6 aylığına el konulurken, otomobil bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

"Avratla kavga ettim"
Kendisini yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerine ‘Beni kurtar toprağım’ diye yalvaran Zafer S. “Avratla kavga ettim. Yoksa hayatta böyle çıkmazdım” dedi.
Zafer S.’nin yakarışları sonucu değiştirmezken, olay yerine çağrılan ekipler tarafından Şelale Polis Karakoluna götürüldü. Şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

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